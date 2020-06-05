Жизнь после ЧС: Сейм принял законопроект об управлении распространением Covid-19

Депутаты пришли к соглашению о том, что этот закон будет в силе так долго, пока будет присутствовать эпидемиологическая угроза в связи с распространением инфекции Covid-19.

Кабинет министров по меньшей мере раз в три месяца должен будет предоставлять Сейму доклад об угрозе эпидемиологической безопасности в связи с распространением Covid-19.

Планируется, что 9 июня будет отменена объявленная 13 марта чрезвычайная ситуация. Этот закон позволит правительству более гибко действовать в вопросе сокращения влияния Covid-19 после окончания чрезвычайной ситуации.

Закон устанавливает основные принципы работы государственных учреждений, а также права и обязанности государственных учреждений и частных лиц по предотвращению и преодолению государственной угрозы после отмены чрезвычайной ситуации.

Закон предусматривает, что организаторы общественных мероприятий, митингов, шествий и пикетов будут обязаны указывать в заявке на мероприятие, каким образом на мероприятии будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность и меры предосторожности.

Важно! Кабинет министров сохранит за собой право определять требования и порядок для обеспечения социальной дистанции и допустимое для собраний количество людей.

Кроме того, Кабинет министров будет уполномочен регулировать условия и процесс организации учебного процесса в контексте угрозы заражения Covid-19.

В законе указано, что после отмены чрезвычайной ситуации центры социального ухода смогут принимать новых клиентов, при условии обеспечения мер эпидемиологической безопасности.