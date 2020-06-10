На следующей неделе стартует чемпионат Латвии по футболу

Напомним, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но накануне стало известно о введении чрезвычайной ситуации в стране. Ещё 12 марта рассматривался сценарий с возможным проведением матчей при пустых трибунах, но ситуация изменилась и старт "Вирслиги" было решено отложить.

С 1 июня было разрешено проведение контактных тренировок, а 9 июня стало известно о начале нового сезона "Вирслиги". Из-за позднего старта в этом сезоне чемпионат Латвии будет состоять из трёх кругов, а не четырёх, как это было до этого.

Первый тур чемпионата Латвии по футболу 2020 года:

15 июня, 18:00, РФШ - Вентспилс

15 июня, 18:00, Даугавпилс - Лиепая

15 июня, 20:15, Рига - Валмиера

16 июня, 18:00, Метта - Спартак

16 июня, 19:00, Тукумс - Елгава

Чтобы обеспечить безопасность участников матчей игры пройдут в соответствии с санитарным протоколом Латвийской федерации футбола (ЛФФ). Вопрос о присутствии на трибунах зрителей в границах 300 человек будет рассматриваться отдельно.

Действующим чемпионом Латвии является футбольный клуб "Рига", который не знает себе равных уже второй год подряд. Свой первый трофей в прошлом сезоне завоевал РФШ, который победил в Кубке Латвии.