Можно ли участвовать в дорожном движении с такими световыми приборами?

Видео: Автомобиль со световыми приборами как у полиции

Представитель Государственной полиции Лина Кальке пояяснила порталу TVNET, что в соответствии с третьим подпунктом пункта 225 Правил дорожного движения запрещается управлять транспортным средством, оснащенным специальными устройствами (синими или красными проблесковыми маячками, звуковым сигналом, плафоном итд.), и со специальной покраской, которая в соответствии с требованиями, указанными в нормативных актах о регистрации транспортных средств, предназначена для оперативного транспорта.

Ответственность за такое нарушение определена в Кодексе административных правонарушений Латвии, который гласит: "За управление автомобилем, который оборудован специальными устройствами или у которого специальная покраска, предназначенная для оперативных транспортных средств, налагается штраф на водителя транспортного средства от 140 до 430 евро с конфискацией устройств".

Видеоматериал, присланный читателем, был передан для оценки в соответствующее структурное подразделение Государственной полиции.