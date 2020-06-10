"В трудные минуты помощи от государства хотят все": премьер об изменении налоговых режимов

Как он заявил TV3, на увеличение зарплат учителей в этом году найден источник - конфискованные преступные средства, но этот источник не постоянный.

Кариньш уверен, что источник повышения зарплат медикам и педагогам будет найден, но это потребует известных корректив в налоговой системе. Премьер добавил, что нашел решение, в котором теперь старается убедить партнеров по коалиции.

Поясняя, что он подразумевает под большей налоговой справедливостью в Латвии, Кариньш сказал, что в Латвии существует стандартный режим уплаты налогов и легальные режимы с различными льготами, и эту ситуацию он считает несправедливой.

Кариньш хотел бы ограничить эти льготы и добиться, чтобы социальные взносы платили все, так как в трудные минуты помощи от государства хотят все, а не только стандартные налогоплательщики.