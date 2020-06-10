Это нехороший сигнал: c 2016 года теневая экономика выросла

Он отметил, что с 2016 года теневая экономика выросла, и это нехороший сигнал.

"Если нам не удалось значительно сократить теневую экономику в период ее роста, то еще сложнее будет сделать это сейчас, в период спада. Допускаю, что в 2020-2022 годах показатели будут еще хуже, чем в прошлом", - сказал Саука.

В Литве удельный вес теневой экономики в прошлом году уменьшился на 0,5 процентного пункта до 18,2%, в Эстонии - на 2,4 процентного пункта до 14,3%.

Зарплаты "в конвертах" составляли в Латвии в прошлом году 22,3% общего объема теневой экономики, неуказанные доходы - 16,6%, неофициальные работники - 10,9%.

В Латвии доля зарплат "в конвертах" в 2019 году выросла на 0,8 процентного пункта, в Литве уменьшилась на 5,2 процентного пункта, в Эстонии - на 1,4 процентного пункта. Соответственно увеличилась разница между уровнем зарплат "в конвертах" в Латвии и в остальных странах Балтии.

По мнению Сауки, с учетом предстоящего экономического спада срочно нужны способы решения данной проблемы.

Часть неуказанной прибыли, которую предприниматели скрывают от государства, в 2019 году уменьшилась на 1,3 процентного пункта до 16,6%. В Эстонии она составила 10,6% (рост на 0,7 процентного пункта), в Литве - 14,4% (рост на 0,6 процентного пункта).

Доля работающих без договора в 2019 году выросла во всех трех странах Балтии. В Латвии она составила 10,9% (+ 1 процентный пункт), в Литве - 8,3% (+2,9 процентного пункта), в Эстонии - 5,7% (+0,3 процентного пункта).

По словам Сауки, этот показатель в значительной мере был связан с нехваткой работников в Латвии и их нелегальным ввозом из других стран. Со спадом экономики проблема дефицита рабочей силы уменьшится.

Самый большой удельный вес теневой экономики был в Риге - 24,2%, самый маленький в Латгале - 18,1%. Среди отраслей самый высокий уровень теневой экономики в 2019 году был в строительстве (33,3%) и оптовой торговле (26,1%).

В Латвии уровень взяточничества в 2019 году составлял 8,1% (-0,2 процентного пункта), в Литве - 8,5% (-1,4 процентного пункта), в Эстонии - 3,9% (-1,1 процентного пункта).

Уходу предпринимателей в теневую экономику способствует ряд факторов - недовольство регулированием бизнеса в стране, налоговой политикой и поддержкой бизнеса со стороны государства, отметил Саука.