Novatours в июле планирует первые туристические поездки в Болгарию и Грецию

С 5 июля у латвийцев будет возможность отправиться в болгарский город Бургас, а с 19 июля - на остров Крит в Греции.

По словам Моченева, величина туристических групп будет зависеть от спроса, но во время всех поездок будут учитываться рекомендации ответственных органов, а также правила партнеров Novatours.

Он сообщил, что люди интересуются ближайшими возможностями туристических поездок, однако вирус в Латвии и в остальном мире еще не побежден, поэтому трудно прогнозировать спрос на путешествия.

Как сообщалось, с 10 июня в Латвии можно свободно организовывать турпоездки в наименее затронутые Covid-19 страны.