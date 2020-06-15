Пн, 15.06.2020
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Ecolines возобновляет рейсы из Риги в Берлин

Автобус Ecolines. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Международный автобусный перевозчик Ecolines сегодня, 15 июня, планирует возобновить международное автобусное сообщение между Ригой и Берлином, сообщили в компании.

Рейсы будут выполняться ежедневно с остановками в Варшаве, Белостоке, Вильнюсе, Каунасе, Августове, Мариямполе и Сувалках.

В Берлин будут ходить новые двухэтажные автобусы Setra S 431, оснащенные мультимедийными устройствами, бесплатным доступом в интернет, туалетом и кондиционером.

Все автобусы оснащены средствами для дезинфекции рук, будет проводиться полная дезинфекция до и после каждого рейса.

"Полностью осознавая, что эпидемиологическая ситуация и решения государственных структур могут измениться, Ecolines готова внести соответствующие изменения как в свои запланированные графики поездок, так и в систему продаж",

- добавили представители компании.

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