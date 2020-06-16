Во время кризиса Covid-19 люди научились действовать эффективнее
Кризис, вызванный Covid-19, заставил изменить не только привычную жизнь людей, но и работу предприятий. В рамках нового проекта TVNET "Искусство предпринимательства" опытом преодоления кризиса поделилась руководитель предприятия Baltu rotas Иева Страупе-Лусе.
Говоря о возможных сценариях кризиса, Страупе-Лусе упомянула, что у предприятия не было плана на случай кризиса. Однако когда вирус стремительно распространился в Китае, возникли опасения, что Covid-19 может прийти и в Европу. Тогда на предприятии подумали, что пока не будут вкладывать средства в новый проект, а понаблюдают за дальнейшим развитием ситуации.
"В прошлом году предприятие отпраздновало 25-летний юбилей, так что это не первый экономический кризис, да и само начало в девяностых было не из легких. Поэтому похожий опыт у нас есть", - рассказала Страупе-Лусе.
Руководитель Baltu rotas признает, что вызванный Covid-19 кризис существенно повлиял на деятельность компании. У предприятия три магазина - в Старой Риге, Сигулде и Турайде. Стоит отметить, что соотношение иностранных и местных клиентов в рижском магазине примерно одинаковое, в магазине в Сигулде - иностранных клиентов больше, а большинство клиентов магазина в Турайде - иностранные туристы.
"В связи с этим туристический сезон, который не начался, стал финансово тяжелым ударом, но, с другой стороны, мы очень ценим любовь наших лояльных латвийских клиентов. В первые дни мая они ждали открытия наших магазинов. Поэтому нам в определенной степени легче по сравнению с другими предприятиями туристической отрасли, потому что у нас была база лояльных клиентов", - рассказала Страупе-Лусе.
Говоря о постепенном открытии границ и восстановлении туристической отрасли, она отметила, что с финансовой точки зрения подобный шаг расценивается позитивно.
"Опасения вызывает эпидемиологическая ситуация, потому что, когда мы закрывали магазины в середине марта, основным аргументом была безопасность наших сотрудников. Сотрудники магазинов оценили данное решение и поблагодарили за то, что их не заставляют в обязательном порядке идти на работу. Я думаю, что представители Министерства здравоохранения осознают риски, а также то, что нужно делать, поэтому открытие границ не вызовет больших рисков для безопасности", - говорит руководитель Baltu rotas.
Вызванный Covid-19 кризис существенно изменил деятельность предприятия, вынудив изменить организацию труда. В общей сложности на данном предприятии работают 20 сотрудников, 15 из которых находились в простое. Часть из них в конце мая вернулись на работу. Страупе-Лусе отмечает, что им крупно повезло, так как они могли претендовать на пособие по простою с момента первого объявленного закона. И позднее пособия были получены.
"Сотрудники, которые не находились в простое, активно обслуживали интернет-магазин, где оборот в период, когда физические магазины не работали, возрос. Тем сотрудникам, которые не находились в простое, пришлось осваивать новые навыки, так как их работа отличалась от прежней", - рассказала Страупе-Лусе.
Рассуждая о перспективах на будущее, она призналась, что больший акцент, вероятно, будет сделан на интернет-магазин, и добавила, что до начала кризиса большая часть заказов в интернет-магазине Baltu rotas была из-за границы, а с середины марта значительно увеличилось количество заказов со стороны латвийских клиентов.
"Было заметно, что люди учатся совершать покупки в интернете, пользоваться пакоматами Omniva. Мы получали много звонков от клиентов, которые спрашивали, как получить товар.
В общей сложности данную тенденцию можно расценивать как положительную, так как люди научились действовать эффективнее и пользоваться э-коммерцией, что ранее не делалось", - отметила руководитель Baltu rotas.
Она добавила, что предприятие будет активно работать над каналом коммерции, совершенствуя его.
"Сейчас больше вопросов возникает по поводу того, что делать с сотрудниками, так как, к сожалению, мы не сможем обеспечить всем полную занятость. Несколько человек выразили готовность работать на неполную ставку, чтобы всем вместе преодолеть этот кризис", - сказала Страупе-Лусе.
Вызванный Covid-19 кризис не связан только с негативными вещами. Есть и положительные выводы, с которым надо продолжать работу в будущем. Как отметила Страупе-Лусе, в этот период ярко проявилось отношение со стороны партнеров, готовых в трудный момент пойти навстречу и найти различные решения. Также обнаружилось, кто из партнеров не готов идти на уступки и не отклоняется от условий.
"Хочу выразить большую благодарность самоуправлению Сигулдского края и Турайдскому музею-заповеднику за отмену арендной платы на время режима чрезвычайной ситуации, а также предприятию, у которого мы арендуем помещения,за дружественную цену. Так можно видеть, кем являются эти люди и готовы ли они идти навстречу", - отметила Страупе-Лусе.
Еще один аспект - коммуникация и технологии. Руководитель предприятия поделилась, что за это время были освоены навыки пользования платформой Zoom, а также группами WhatsApp.
"Мы также поняли, как удаленно общаться с государством. Я надеюсь, что так останется и впредь, так как удаленное общение с учреждениями существенно экономит время", - добавила руководитель Baltu rotas.
Страупе-Лусе также дала свои рекомендации другим компаниям, как удачнее преодолеть данную кризисную ситуацию. Она отметила, что важно разговаривать с партнерами и клиентами, чтобы найти способ, как поддержать друг друга.
"Кроме того, важно использовать предоставляемые государством возможности поддержки. Для нас пособия по простою были важным шагом, чтобы сохранить сотрудников. Также важно тщательно определить издержки, которые можно оптимизировать. Мы отказались от нескольких позиций расходов. Конечно же, те, у кого есть инновационные идеи, могут стремительнее расти и развиваться, используя в своих интересах э-коммерцию", - поделилась Страупе-Лусе.
Портал TVNET начал новый проект "Искусство предпринимательства". Цель проекта - отобразить реальную ситуация в предпринимательской среде в Латвии, предложив руководителям или представителям предприятий рассказать о своем опыте преодоления кризиса, вызванного Covid-19.
В рамках проекта мы поговорим о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятий. В рамках проекта предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, как справляться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, который считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.
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