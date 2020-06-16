Во время кризиса Covid-19 люди научились действовать эффективнее

Говоря о возможных сценариях кризиса, Страупе-Лусе упомянула, что у предприятия не было плана на случай кризиса. Однако когда вирус стремительно распространился в Китае, возникли опасения, что Covid-19 может прийти и в Европу. Тогда на предприятии подумали, что пока не будут вкладывать средства в новый проект, а понаблюдают за дальнейшим развитием ситуации.

"В прошлом году предприятие отпраздновало 25-летний юбилей, так что это не первый экономический кризис, да и само начало в девяностых было не из легких. Поэтому похожий опыт у нас есть", - рассказала Страупе-Лусе.

Руководитель Baltu rotas Иева Страупе-Лусе. ФОТО: пресс-фото

Руководитель Baltu rotas признает, что вызванный Covid-19 кризис существенно повлиял на деятельность компании. У предприятия три магазина - в Старой Риге, Сигулде и Турайде. Стоит отметить, что соотношение иностранных и местных клиентов в рижском магазине примерно одинаковое, в магазине в Сигулде - иностранных клиентов больше, а большинство клиентов магазина в Турайде - иностранные туристы.

"В связи с этим туристический сезон, который не начался, стал финансово тяжелым ударом, но, с другой стороны, мы очень ценим любовь наших лояльных латвийских клиентов. В первые дни мая они ждали открытия наших магазинов. Поэтому нам в определенной степени легче по сравнению с другими предприятиями туристической отрасли, потому что у нас была база лояльных клиентов", - рассказала Страупе-Лусе.

Говоря о постепенном открытии границ и восстановлении туристической отрасли, она отметила, что с финансовой точки зрения подобный шаг расценивается позитивно.

"Опасения вызывает эпидемиологическая ситуация, потому что, когда мы закрывали магазины в середине марта, основным аргументом была безопасность наших сотрудников. Сотрудники магазинов оценили данное решение и поблагодарили за то, что их не заставляют в обязательном порядке идти на работу. Я думаю, что представители Министерства здравоохранения осознают риски, а также то, что нужно делать, поэтому открытие границ не вызовет больших рисков для безопасности", - говорит руководитель Baltu rotas.

Вызванный Covid-19 кризис существенно изменил деятельность предприятия, вынудив изменить организацию труда. В общей сложности на данном предприятии работают 20 сотрудников, 15 из которых находились в простое. Часть из них в конце мая вернулись на работу. Страупе-Лусе отмечает, что им крупно повезло, так как они могли претендовать на пособие по простою с момента первого объявленного закона. И позднее пособия были получены.

"Сотрудники, которые не находились в простое, активно обслуживали интернет-магазин, где оборот в период, когда физические магазины не работали, возрос. Тем сотрудникам, которые не находились в простое, пришлось осваивать новые навыки, так как их работа отличалась от прежней", - рассказала Страупе-Лусе.