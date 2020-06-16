Правительство одобрило повышение зарплат учителям

В соответствии с ранее утвержденным графиком повышения зарплат учителей самая низкая ставка их зарплаты с 1 сентября 2020 года должна составить 790 евро.

Министерство образования и науки отмечает, что благодаря последовательному и постепенному упорядочиванию школьной сети, изменению нормативных актов и оценке самоуправлениями демографических тенденций сэкономлены финансовые средства, что теперь позволяет повысить зарплаты педагогам.

Согласно предложениям Министерства образования и науки, будут повышены также самые низкие ставки руководителей учреждений профессионального образования, общеобразовательных учреждений и учреждений образования по интересам, а также методистов учреждений образования.

Согласно данным Министерства образования и науки, изменения коснутся 24 129 педагогов общеобразовательных школ, 12 159 педагогов дошкольных учреждений, 2426 педагогов учреждений профессионального образования, 7350 педагогов учреждений образования по интересам и 4144 педагогов учреждений образования профессиональной направленности.

В 2021-2023 годах для повышения зарплат педагогов дополнительно потребуются 24,64 млн евро.

Также МОН предлагало повысить самые низкие ставки зарплат преподавателей вузов, но правительство это предложение не поддержало, указав, что этот вопрос будет рассматриваться в рамках бюджета на следующий год.