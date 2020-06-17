Ср, 17.06.2020
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Минэкономики назвал наиболее пострадавшие от Covid-19 отрасли

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Под влиянием кризиса с Covid-19 количество работающих в Латвии в этом году может уменьшиться на 7,5% или 69 000, а уровень безработицы в 2020 году составит до 11%, говорится в сообщении Министерства экономики о рынке труда.

Под влиянием пандемии "Covid-19" зарегистрированная безработица с начала марта выросла на два процентных пункта до 8,3%, а количество зарегистрированных вакансий уменьшилось на 14 000.

С начала мая ситуация на рынке труда стабилизируется, рост безработицы уменьшается.

В докладе перечислены отрасли, наиболее пострадавшие от Covid-19:

  • авиация,
  • общепит,
  • международный пассажирский транспорт,
  • культура и развлечения,
  • гостиницы,
  • организация выставок и конференций,
  • автопрокат,
  • аренда оборудования,
  • услуги туроператоров,
  • спортклубы.

Минэкономики прогнозирует, что после роста в 2020 году уровень безработицы немного снизится и приблизится к естественному. К 2027 году он должен стабилизироваться на уровне 5-6%.

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