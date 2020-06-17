Минэкономики назвал наиболее пострадавшие от Covid-19 отрасли

Под влиянием кризиса с Covid-19 количество работающих в Латвии в этом году может уменьшиться на 7,5% или 69 000, а уровень безработицы в 2020 году составит до 11%, говорится в сообщении Министерства экономики о рынке труда.
Под влиянием пандемии "Covid-19" зарегистрированная безработица с начала марта выросла на два процентных пункта до 8,3%, а количество зарегистрированных вакансий уменьшилось на 14 000.
С начала мая ситуация на рынке труда стабилизируется, рост безработицы уменьшается.
В докладе перечислены отрасли, наиболее пострадавшие от Covid-19:
- авиация,
- общепит,
- международный пассажирский транспорт,
- культура и развлечения,
- гостиницы,
- организация выставок и конференций,
- автопрокат,
- аренда оборудования,
- услуги туроператоров,
- спортклубы.
Минэкономики прогнозирует, что после роста в 2020 году уровень безработицы немного снизится и приблизится к естественному. К 2027 году он должен стабилизироваться на уровне 5-6%.
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