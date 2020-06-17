Мужчина за неуплату налогов и мошенничество получил пять лет тюрьмы

По отношению к обвиняемому также применен полицейский контроль в течение полутора лет и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на срок два с половиной года.

Также принято решение о взыскании с обвиняемого в пользу государства 362 391 евро в качестве компенсации.

Согласно обвинению, в период с декабря 2009 года по март 2012 года лицо организовало финансово-хозяйственную деятельность компании. Во избежание уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) обвиняемый указал в декларации НДС фактически нереализованные сделки за якобы полученные товары или услуги, что привело к незаконному увеличению суммы НДС и уменьшению налога, подлежащего уплате в государственный бюджет.

В результате предоставления ложной информации в Службу государственных доходов обвиняемый также избежал уплаты подоходного налога с предприятия.

В общей сложности государству не был уплачен НДС на сумму 180 307 евро и подоходный налог с предприятия на сумму 117 903 евро.

Кроме того, обвиняемый пытался выкрасть средства из госбюджета на сумму 72 478 евро, но фактически выкрал 54 563 евро.

Решение может быть обжаловано в Латгальском окружном суде.