Мужчина за неуплату налогов и мошенничество получил пять лет тюрьмы

Резекненский суд приговорил бизнесмена к пяти годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупном размере.
По отношению к обвиняемому также применен полицейский контроль в течение полутора лет и лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на срок два с половиной года.
Также принято решение о взыскании с обвиняемого в пользу государства 362 391 евро в качестве компенсации.
Согласно обвинению, в период с декабря 2009 года по март 2012 года лицо организовало финансово-хозяйственную деятельность компании. Во избежание уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) обвиняемый указал в декларации НДС фактически нереализованные сделки за якобы полученные товары или услуги, что привело к незаконному увеличению суммы НДС и уменьшению налога, подлежащего уплате в государственный бюджет.
В результате предоставления ложной информации в Службу государственных доходов обвиняемый также избежал уплаты подоходного налога с предприятия.
В общей сложности государству не был уплачен НДС на сумму 180 307 евро и подоходный налог с предприятия на сумму 117 903 евро.
Кроме того, обвиняемый пытался выкрасть средства из госбюджета на сумму 72 478 евро, но фактически выкрал 54 563 евро.
Решение может быть обжаловано в Латгальском окружном суде.
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