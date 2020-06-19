Футбол с Владимиром Ивановым: Обиженные "Валмиера" и "Вентспилс" будут мстить, в Слоке все непредсказуемо

Без всякого сомнения центральная игра 2-го тура пройдет на этот раз не в Риге (как это ни странно, но в столице в ближайшие выходные не будет ни одного матча), а на искусственном газоне Олимпийского центра "Видземе", где футболисты "Валмиеры" будут принимать РФШ.

Старт у этих команд получился разным. Если рижане дома смогли обыграть одного из главных своих конкурентов "Вентспилс" со счетом 0:1, то "Валмиера" ничего не смогла поделать в гостевой встрече с "Ригой" - 0:2.

Так что у одних теперь мотивация продолжить свою победную серию, у других наконец-то взять три полноценных очка. Пока что большего приходится ждать от "Валмиеры" - команда Тамаза Пертии хоть и имела на стадионе "Сконто" несколько отличных моментов для взятия ворот, но чувствовалась какая-то обреченность и неуверенность в своих силах, которая в середине второго тайма вылилась в нереализованный пенальти португальцем Жорже Родригу.

Ну и игра в своей штрафной площади - ахиллесова пята "Валмиеры" на данный момент: на лицо отсутствие должного взаимопонимания, много индивидуальных ошибок, позиционных промахов. Во всяком случае в защите на фоне мощных нападающих "Риги" команда Тамаза Пертии смотрелась несколько дней назад ну очень скромно.

РФШ, кажется, и здесь будет фаворитом. Команда Виктора Мороза, которая отлично провела комплектацию состава в затянувшемся межсезонье. Настолько, что остается только догадываться - кто из новобранцев выстрелит на этот раз. Свой класс на "Аркадии" продемонстрировал бразилец Эмерсон Сантана. На что способны остальные - новички словенец Зига Липушчек, белорус Михаил Бабичев или хорошо известные латвийскому болельщику хорват Томислав Шарич, аргентинец Леонель Струмиа или ивуариец Седрик Куадио, увидим в субботу. Да и лучший снайпер двух последних лет серб Дарко Лемаич пока еще, что называется, "не проснулся".

Также в субботу, 20 июня, "Елгава" примет "Даугавпилс", а "Вентспилс" проэкзаменует "Тукумс". Во втором случае, кажется, все ясно еще до начала матча. Тот редкий случай, когда силы слишком неравны, даже при условии только начавшегося сезона.

Команда молдавского специалиста Виорела Фрунзы сказала удаче "прощай" в игре с РФШ, и даже на ничью не наиграла. А это дополнительная мотивация для бронзовых призеров прошлогоднего чемпионата доказать случайность стартовой осечки. Так что домашняя игра с дебютантом "Вирслиги" более чем подходящий случай.