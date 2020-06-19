Футбол с Владимиром Ивановым: Обиженные "Валмиера" и "Вентспилс" будут мстить, в Слоке все непредсказуемо

Наступивший футбольный сезон заставляет привыкать ко многому. Например к тому, что теперь у нас туры "Вирслиги" будут проходить через три дня на четвертый, а посему темп изначально взят соответствующей. Только-только отшумели матчи первого тура, как впереди маячит второй с субботними играми в Валмиере, Елгаве и Вентспилсе, и воскресными в Юрмале и Лиепае. Так что все внимание во 2-м туре к периферии, где вновь нас ожидает бескомпромиссная борьба, а экспресс "Вирслиги" в Риге во втором туре - без остановок. И если и на этот раз не будет зафиксировано ни одной ничьей, я нисколько этому не удивлюсь.
Без всякого сомнения центральная игра 2-го тура пройдет на этот раз не в Риге (как это ни странно, но в столице в ближайшие выходные не будет ни одного матча), а на искусственном газоне Олимпийского центра "Видземе", где футболисты "Валмиеры" будут принимать РФШ.
Старт у этих команд получился разным. Если рижане дома смогли обыграть одного из главных своих конкурентов "Вентспилс" со счетом 0:1, то "Валмиера" ничего не смогла поделать в гостевой встрече с "Ригой" - 0:2.
Так что у одних теперь мотивация продолжить свою победную серию, у других наконец-то взять три полноценных очка. Пока что большего приходится ждать от "Валмиеры" - команда Тамаза Пертии хоть и имела на стадионе "Сконто" несколько отличных моментов для взятия ворот, но чувствовалась какая-то обреченность и неуверенность в своих силах, которая в середине второго тайма вылилась в нереализованный пенальти португальцем Жорже Родригу.
Ну и игра в своей штрафной площади - ахиллесова пята "Валмиеры" на данный момент: на лицо отсутствие должного взаимопонимания, много индивидуальных ошибок, позиционных промахов. Во всяком случае в защите на фоне мощных нападающих "Риги" команда Тамаза Пертии смотрелась несколько дней назад ну очень скромно.
РФШ, кажется, и здесь будет фаворитом. Команда Виктора Мороза, которая отлично провела комплектацию состава в затянувшемся межсезонье. Настолько, что остается только догадываться - кто из новобранцев выстрелит на этот раз. Свой класс на "Аркадии" продемонстрировал бразилец Эмерсон Сантана. На что способны остальные - новички словенец Зига Липушчек, белорус Михаил Бабичев или хорошо известные латвийскому болельщику хорват Томислав Шарич, аргентинец Леонель Струмиа или ивуариец Седрик Куадио, увидим в субботу. Да и лучший снайпер двух последних лет серб Дарко Лемаич пока еще, что называется, "не проснулся".
Также в субботу, 20 июня, "Елгава" примет "Даугавпилс", а "Вентспилс" проэкзаменует "Тукумс". Во втором случае, кажется, все ясно еще до начала матча. Тот редкий случай, когда силы слишком неравны, даже при условии только начавшегося сезона.
Команда молдавского специалиста Виорела Фрунзы сказала удаче "прощай" в игре с РФШ, и даже на ничью не наиграла. А это дополнительная мотивация для бронзовых призеров прошлогоднего чемпионата доказать случайность стартовой осечки. Так что домашняя игра с дебютантом "Вирслиги" более чем подходящий случай.
"Тукумс", который в первом туре был в семи минутах от сенсации (в домашней игре с "Елгавой" подопечные Юргиса Калнса были впереди 1:0 еще на 83-й минуте), пока только учится: учится другим скоростям, другой игре и другой обстановке в целом. Нет, эту команду хоронить рановато, но один из двух коллективов "Вирслиги" с костяком из латвийских игроков (второй - "Метта") обречен в нынешней ситуации вести борьбу за выживание с первых же туров.
Главное, этой команде не хватает опыта - и самим футболистам, и тренерскому штабу. Отсюда и риски.
Кстати, сам факт появления Тукумса на футбольной карте "Вирслиги" - факт отрадный, так как маленькие города не часто были представлены своими коллективами в высшей лиге. Тут вспоминаются Броцены из 90-х годов прошлого века, чуть позже - Илуксте, потом - Гулбене. Вот почему не дурно было бы продолжить это повествование под названием "Тукумс", который лишь в начале 50-х годов XX века провел один сезон в высшем классе чемпионата страны.
Из воскресных матчей, 21 июня, особняком стоит дуэль в Юрмале, когда в Слоке сойдутся местный "Спартак" и чемпион страны "Рига". Хотя и матч в Курземе с участием "Лиепаи" и "Метты" также обещает быть не скучным. Хотя бы потому, что Артур Карашаускс наверняка захочет на домашнем стадионе, пусть и без зрителей, открыть свой лицевой счет (в первом матче в Даугавпилсе он ограничился двумя голевыми передачами).
"Спартак" против "Риги" - это дуэль пришлых тренеров Алексея Еременко и Олега Кононова, это уже в июне старые счеты (не так давно в товарищеском матче в эстонском Пярну победитель в их очном противостоянии так и не был выявлен - 1:1), это два соперника, которые уже познали вкус победы. Смею утверждать, что это матч самый непредсказуемый и интригующий в туре - ожидать в Слоке можно чего угодно.
Роман Дебелко - главное оружие рижан на острие атаки, у спартаковцев капитан Неманья Белакович готов перезарядить свою пушку (в игре с "Меттой" серб оба своих мяча забивал прямыми ударами со штрафных).
И все-таки нельзя пройти мимо не самого приятного факта, который с нашим чемпионом произошел накануне - в офис "Риги" с обысками нагрянули представители полиции департамента налогов и таможни Службы государственных доходов (выемки документов происходили не только в служебных помещения, но и по месту жительства работников клуба). Нечто подобное не так давно пережили в "Вентспилсе" (да-да, речь идет о тех самых пресловутых зарплатах в конвертах). Увы, такие визиты с возбуждением уголовных дел становятся традицией, но, право, с этим пора заканчивать.
⚽️🧐 @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabula pēc pirmās kārtas spēlēm.#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/ACl7mJVyEa— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 17, 2020
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