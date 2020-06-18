СГД возобновит очное обслуживание клиентов еще в семи городах

С окончанием чрезвычайного положения с 10 июня очный прием возобновил Рижский центр обслуживания клиентов СГД. С 29 июня очное обслуживание возобновится в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе, Елгаве и Резекне.

Записаться на обслуживание можно по телефону 67120005. Сделать это можно уже сейчас.

Также все услуги СГД можно по-прежнему получать электронно в системе электронного декларирования, а телефонные консультации - по телефону 67120000.