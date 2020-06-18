Чт, 18.06.2020
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СГД возобновит очное обслуживание клиентов еще в семи городах

Здание СГД. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Служба государственных доходов (СГД) с 29 июня возобновит очное обслуживание клиентов еще в семи городах по предварительной записи, сообщили агентству LETA в СГД.

С окончанием чрезвычайного положения с 10 июня очный прием возобновил Рижский центр обслуживания клиентов СГД. С 29 июня очное обслуживание возобновится в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе, Елгаве и Резекне.

Записаться на обслуживание можно по телефону 67120005. Сделать это можно уже сейчас.

Также все услуги СГД можно по-прежнему получать электронно в системе электронного декларирования, а телефонные консультации - по телефону 67120000.

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