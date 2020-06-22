Секретные высокие технологии: как создают уникальные латвийские машины и не только

В странах Балтии есть несколько уникальных хай-тек-компаний, о которых сами местные жители почти ничего не знают, однако именно они будут определять будущее своих стран.
В этом выпуске:
- "Быстрее, выше, умнее!" В чем секрет латвийских старт-апов, опередивших время и конкурентов?
- "Что день грядущий мне готовит?" Балтийский хай-тек, как расписание на завтра.
Видео: Балтия о секретных высоких технологиях
Как Латвия покоряет мир, благодаря мастерской в Огре
Считается, что в области хай-тека из трех балтийских республик самая продвинутая страна - это Эстония: родина Skype и первое полноценное электронное государство в мире. Но кое в чем эстонцы явно уступают соседям.
Даже в самой Латвии об этой истории слышали немногие.
Хотя история удивительная. О том, как в этой маленькой стране иногда рождаются большие идеи…
Тихая окраина небольшого латвийского городка Огре, у проселочной дороги – несколько гаражей. Трудно поверить, что именно здесь производят… одни из самых быстрых в мире электромобилей. Но это правда. В этой мастерской инженер Андрис Дамбис и его команда создают уникальные латвийские машины.
"Только красивая машина может победить. Это так. Мы всегда думаем о ее красоте. Я могу рисовать сразу в масштабе. Я могу от руки провести хорошую линию. Здесь, в основном, от руки все нарисовано. Если надо, я конечно, линейкой тоже пользуюсь", - говорит глава компании Drive eO Андрис Дамбис.
В Drive eO есть свой ритуал: карандаши и линейки разложены в определенном порядке, бумага - только специальная и… много-много черного кофе.
16 лет назад, сидя за этим столом, Андрис задумал и реализовал свой первый грандиозный проект – внедорожник OSKar ("Оскар").
Машину, благодаря которой латвийская команда впервые смогла принять участие в легендарном ралли "Дакар"! За рулем был сам Андрис Дамбис.
"Я всегда мечтал выступить на ралли Дакар. Но это была просто большая мечта. А в начале 2000-х ко мне, в этот кабинет, вдруг пришли латышские предприниматели, которые сказали: "Давай сделаем машину, и поедем на Дакар!" Это тоже самое, что ты скажешь: "Давай поедем на Олимпийские игры!" Вот эта машина, которую мы специально спроектировали и построили своими руками для участия латышских спортсменов, на латышской машине в ралли Дакар", - вспоминает глава компании Drive eO Андрис Дамбис.
Подготовка к ралли и вправду напоминала тренировки накануне Олимпиады. Ведь Ралли Дакар - не просто соревнование.
Это - гонка на выживание: 10 тысяч километров по лесам, болотам, пустыне. Это испытание лучших - и людей, и машин.
Андрис построил для той гонки три машины. И все три латвийских экипажа добрались до финиша. Для Латвии - это само по себе невероятное достижение. Но Андрис еще и награду получил - как лучший гонщик среди новичков.
Через 8 лет, уже в 2012 году, Андрис Дамбис удивил не только Латвию, но и весь мир – впервые в истории ралли Дакар он прошел всю гонку на… электромобиле!
Машину собрали все там же - в маленькой провинциальной мастерской…
осле той гонки Андрис окончательно, как он сам говорит, заразился "электровирусом". И теперь решил создать, ни много ни мало, самый быстрый электромобиль в мире!
"Сколько я себя помню себя, я все время делал автомашины! Я начал их делать еще в детском саду, из каких-то досок. Я все время знал, что я буду авто инженером и что я буду создавать автомобили", - не скрывает он.
В мастерской Андриса уже собралась коллекция гоночных наград со всего мира. Но это все вчерашний день. Все самое интересное, говорит Андрис Дамбис, всегда впереди! После покорения Дакара у него в голове, словно заклинание, звучала новая цель – Пайкс-Пик!
Это американская супер-гонка - покорение вершины скалистых город в Колорадо: 4300 метров над уровнем море, 157 резких поворотов по серпантину.
Пайкс-Пик называют – "Гонкой в облаках!" И Андрис придумал машину, которая может покорить эти облака!
Первые две попытки латвийской команды (в 2013 и 2014 годах) не принесли ей славы и успеха. И уже казалось, что эта гонка им не по зубам. Пришлось менять если не тактику, то принципы. И отдать место пилота иностранному спортсмену. Им стал знаменитый гонщик из США Рис Миллен.
"Уровень, на который мы замахнулись, неподвластен новичкам. Тут должен быть опыт. Одно дело - ты хороший спортсмен, но другое - Пайкс-Пик. Мы пригласили в нашу команду одного из лучших пилотов, который неоднократно уже побеждал в этих гонках. А ранее также неоднократно побеждал и его отец. Это - семейная династия чемпионов Пайкс-Пик", - поясняет Дамбис.
Третья попытка удалась! В 2015 году электромобиль из Латвии оказался на вершине быстрее всех!
Первый в истории гонки электроболид победил! Прежний рекорд скорости был побит на одну секунду!
После того, как его американская мечта сбылась, Андрис вернулся с облаков на землю, в свой гараж. Здесь сегодня припаркован тот самый электроболид-победитель.
В гоночное межсезонье мастерская Андриса работает как обычный автосервис. В отдельной комнате – центр новых разработок, куда с видеокамерой никого не пускают. Недавно команда Андриса представила новый проект – электрический микроавтобус.
Он не для гонок, а для перевозки пассажиров, проще говоря – маршрутка. Зато свой, родной, латвийский! Микроавтобус уже прошел сертификацию и скоро появится на городских улицах.
Беспилотники Made in Latvia
Еще одна латвийская терра инкогнита – это отрасль беспилотных летательных аппаратов. Сразу несколько стартап-компаний Латвии разрабатывают уникальные дроны, прежде всего на экспорт. Технологические новинки, которые получают престижные мировые награды. Латвийские беспилотники Aerones уже сегодня могут спасать людей…
- …тушить пожары
- …мыть окна высоток
- …обслуживать ветрогенераторы
- …или просто развлекать.
… и все развлечения или реальные экстремальные гонки фиксировать с высоты птичьего полета по нажатию спортсменом одной кнопки - это уже технология AirDog, т.е. "Воздушная собака", когда дрон, как послушная собака следует за своим хозяином.
Но беспилотники Made in Latvia – это еще и грозное оружие, которое стоит на вооружении стран НАТО. И о таких дронах производители стараются до известных пределов не распространяться. Хотя, к примеру, компания UAVFactory часть своих достижений выкладывает в Youtube. Они производят самые быстрые латвийские дроны, и самые крупные – такие, которые могут нести боевое снаряжение или незаметно вести наблюдение за объектом на протяжении нескольких часов.
Есть и беспилотники латвийского стартапа Atlas Aerospace, которые тоже на службе НАТО. Дроны оснащены высокочувствительной камерой с разрешением в 4К. Но их можно оснастить и камерой ночного видения - это последняя разработка. Глава компании Иван Толчинский поясняет, что все армейские дроны работают и на гражданке, это универсальные машины.
"Наши дроны стоят на вооружении стран Бенилюкса, Нидерландов, Люксембурга, они работают в миссиях эти машины, используются как вооружение. Мы – наблюдательный дрон. Это дроны, которые используются спецвойсками, танковыми войсками, когда надо отлететь на 5 километров, посмотреть - что там происходит. Или наведение на цель и обнаружение цели", - говорит глава компании Atlas Aerospace Иван Толчинский.
"Мы разрабатываем камеру, которая "видит" все, что излучает тепло. Она способна фиксировать все, что выше температуры окружающей среды, например, температуру тела", - говорит инженер-механик Atlas Aerospace Лэндон Банистер.
Дроны с тепловизором в Латвии известны уже давно. Знаменитый добровольческий отряд по поиску пропавших без вести людей Bezvests.lv, использует такие аппараты в своих рейдах по лесам.
Маленькая яркая точка на мониторе - чья-то спасенная жизнь…
"Когда зимой человек лежит в лесу, ты можешь живой цепью ходить очень долго, а можешь отправить дрон, который охватывает сразу несколько километров. Мы сейчас видим координаты, где объект, широту и долготу, и видим температуру объектов 1:01 на черном экране видны яркие точки", - рассказывает руководитель поискового отряда bezvests.lv Александр Фаминский.
Беспилотники могут работать и самостоятельно. С помощью термокамер во время наблюдательных полетов, дроны сами находят очаги лесных пожаров и сообщают об этом спасателям.
"Секрет фирмы, технологии... Я бы назвала это серьезный хай-тек, потому что сборка идет электроники, паяние, и еще полностью заливание конфигураций, мы используем линукс программу, компьютер, все делается на высшем уровне", - говорит директор по производству Atlas Aerospace Анастасия Моцане.
История успеха компании Atlas Aerospace уникальна и универсально одновременно. Начиналось все как кустарная мастерская.
Иван Толчинский сам собрал свой первый дрон, показал его в соцсетях. И так, почти случайно, нашел своего первого инвестора.
Сегодня его компания экспортирует беспилотники почти по всему миру. Но самое ценное в ней, поясняет Толчинский - это люди, коллектив, который способен генерировать идеи. Их последнюю идею - как одному оператору управлять сразу целой сетью дронов одновременно - эксперты признали инновацией мирового уровня.
Дрон 21 века – это не просто летающая машинка с видеокамерой. Это - искусственный интеллект в небе, способный понимать и принимать решения.
А для Латвии - это еще и имиджевый продукт, возможность громко заявить о себе. Ведь самое ценное, что есть в маленькой стране - это люди, которые способны создавать нечто большое.
Технические достижения балтийских стран:
- Чем удивляет мир современная Латвия?
Латвийская компания Aerodium – крупнейший в мире производитель вертикальных аэродинамических труб, используемых как аттракцион или тренировочный комплекс для парашютистов. Aerodium также построила самый большой в мире ветровой тоннель. Это было сделано для съемок голливудского фильма "Миссия невыполнима".
Компания Blue Microphones выпускает профессиональные микрофоны, которые считаются одними из лучших в мире. Производство было основано в Риге в 1995 году. Здесь делают как ламповые, так и конденсаторные студийные микрофоны. Впрочем, сейчас это уже американская компания.
Латвийская компания PlayGineering разработала уникальную систему видеозаписи спортивных соревнований. Это полностью автоматизированная мультисъемка с мгновенной обработкой информации в реальном времени. Она помогает судьям и тренерам моментально оценить ситуацию на поле.
- Эстония – самая электронная страна в мире
Все совершеннолетние граждане имеют электронный паспорт - ID-карту. С ее помощью через интернет доступны почти все государственные и бытовые услуги: получение справки, покупки в магазине, консультация с врачом, управление бизнесом.
Эстония – первой в мире запустила программу электронного гражданства. Э-резидентом страны может стать практически любой иностранный бизнесмен, что дает ему возможность легко зарегистрировать здесь компанию и управлять ей из любой точки мира через сервис электронных услуг эстонского государства.
Среди э-резидентов Эстонии – Билл Гейтс, Ангела Меркель, папа Римский Франциск.
Эстония – родина Skype, самого популярной в мире приложения голосовой и видео связи. Хотя фирму основали скандинавы, написан Skype в эстонском офисе эстонскими программистами.
Столица Эстонии Таллинн – один из первых городов в мире, на улицах которого самостоятельно передвигаются роботы-курьеры. Они развозят посылки, документы, еду. Это разработка компании Starship Technologies. Из-за роботов Эстония изменила правила и признала роботов полноправным участниками дорожного движения.
- Литва – в числе мировых лидеров по производству лазерных приборов для научных лабораторий
В конце XX века, с восстановлением независимости, Литва переживала трудный период. Несмотря на все проблемы роста, нынешняя Литва – одна из самых быстроразвивающихся стран на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. В том числе, в области IT технологий.
Литовский стартап GetJar сегодня крупнейший в мире независимый интернет-магазин приложений для мобильных устройств. А его основатель – бизнесмен из Литвы Илья Лаурс – входит в топ самых влиятельных людей телекоммуникационной отрасли.
Молодые ученые Каунасского университета создали специальное устройство GlucoCarer – это не инвазивный измеритель сахара в крови. Никаких иголок и забора крови. Это настоящее спасение для больных диабетом. Разработка получила ряд престижных мировых наград.
Там же в Каунасском университете запатентовано еще одно революционное устройство – ультразвуковой прибор для измерения внутричерепного кровяного давления. Им уже заинтересовались в NASA. Такой прибор незаменим в космосе и в военной медицине.
А Вильнюсская академия искусств презентовала новые медицинские шины – фиксаторы. Напечатанные на 3D принтере, легкие, эффективные и удобные, они, к тому же, оказались намного дешевле западных аналогов.
RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
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