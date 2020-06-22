Секретные высокие технологии: как создают уникальные латвийские машины и не только

Дрон 21 века – это не просто летающая машинка с видеокамерой. Это - искусственный интеллект в небе, способный понимать и принимать решения.

А для Латвии - это еще и имиджевый продукт, возможность громко заявить о себе. Ведь самое ценное, что есть в маленькой стране - это люди, которые способны создавать нечто большое.

Технические достижения балтийских стран:

Чем удивляет мир современная Латвия?

Латвийская компания Aerodium – крупнейший в мире производитель вертикальных аэродинамических труб, используемых как аттракцион или тренировочный комплекс для парашютистов. Aerodium также построила самый большой в мире ветровой тоннель. Это было сделано для съемок голливудского фильма "Миссия невыполнима".

Компания Blue Microphones выпускает профессиональные микрофоны, которые считаются одними из лучших в мире. Производство было основано в Риге в 1995 году. Здесь делают как ламповые, так и конденсаторные студийные микрофоны. Впрочем, сейчас это уже американская компания.

Латвийская компания PlayGineering разработала уникальную систему видеозаписи спортивных соревнований. Это полностью автоматизированная мультисъемка с мгновенной обработкой информации в реальном времени. Она помогает судьям и тренерам моментально оценить ситуацию на поле.

Эстония – самая электронная страна в мире

Все совершеннолетние граждане имеют электронный паспорт - ID-карту. С ее помощью через интернет доступны почти все государственные и бытовые услуги: получение справки, покупки в магазине, консультация с врачом, управление бизнесом.

Эстония – первой в мире запустила программу электронного гражданства. Э-резидентом страны может стать практически любой иностранный бизнесмен, что дает ему возможность легко зарегистрировать здесь компанию и управлять ей из любой точки мира через сервис электронных услуг эстонского государства.

Среди э-резидентов Эстонии – Билл Гейтс, Ангела Меркель, папа Римский Франциск.

Эстония – родина Skype, самого популярной в мире приложения голосовой и видео связи. Хотя фирму основали скандинавы, написан Skype в эстонском офисе эстонскими программистами.

Столица Эстонии Таллинн – один из первых городов в мире, на улицах которого самостоятельно передвигаются роботы-курьеры. Они развозят посылки, документы, еду. Это разработка компании Starship Technologies. Из-за роботов Эстония изменила правила и признала роботов полноправным участниками дорожного движения.

Литва – в числе мировых лидеров по производству лазерных приборов для научных лабораторий

В конце XX века, с восстановлением независимости, Литва переживала трудный период. Несмотря на все проблемы роста, нынешняя Литва – одна из самых быстроразвивающихся стран на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. В том числе, в области IT технологий.

Литовский стартап GetJar сегодня крупнейший в мире независимый интернет-магазин приложений для мобильных устройств. А его основатель – бизнесмен из Литвы Илья Лаурс – входит в топ самых влиятельных людей телекоммуникационной отрасли.

Молодые ученые Каунасского университета создали специальное устройство GlucoCarer – это не инвазивный измеритель сахара в крови. Никаких иголок и забора крови. Это настоящее спасение для больных диабетом. Разработка получила ряд престижных мировых наград.

Там же в Каунасском университете запатентовано еще одно революционное устройство – ультразвуковой прибор для измерения внутричерепного кровяного давления. Им уже заинтересовались в NASA. Такой прибор незаменим в космосе и в военной медицине.

А Вильнюсская академия искусств презентовала новые медицинские шины – фиксаторы. Напечатанные на 3D принтере, легкие, эффективные и удобные, они, к тому же, оказались намного дешевле западных аналогов.