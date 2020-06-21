В Скулте трех отдыхающих унесло в море. Их удалось спасти

Инцидент произошел в Скулте. На расстоянии полутора километров от берега оказались два человека на сапбордах и один на надувном матрасе.

Также в субботу в Риге поступила информация о человеке, утонувшем в Даугаве. Вместе с полицией самоуправления Риги VUGD обследовала акваторию, но утонувшего не нашли.

В субботу были найдены двое утонувших - в Даугаве в районе Ливаны и в Болдерайском карьере.