В Скулте трех отдыхающих унесло в море. Их удалось спасти

В субботу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) доставили на берег трех унесенных в море отдыхающих.
Инцидент произошел в Скулте. На расстоянии полутора километров от берега оказались два человека на сапбордах и один на надувном матрасе.
Также в субботу в Риге поступила информация о человеке, утонувшем в Даугаве. Вместе с полицией самоуправления Риги VUGD обследовала акваторию, но утонувшего не нашли.
В субботу были найдены двое утонувших - в Даугаве в районе Ливаны и в Болдерайском карьере.
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