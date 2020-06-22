Пн, 22.06.2020
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Масштабная ценовая война обещает европейцам лето льготных путешествий?

Бизнес на отпусках понемногу начинает возрождаться. Так выглядел пляж Эль на Майорке в субботу.

ФОТО: Dimitri Drofit/Imago/Scanpix

Боязливые туристы и полупустые самолеты привели к снижению цен на европейские авиаперелеты, говорят в Европе. Эстонские турбюро этого не подтверждают, пишет Rus.Postimees.

"Сейчас замечательное время, чтобы потреблять - получите очень хорошие скидки. Авиакомпании нынешним летом хотят заполнить свои самолеты", - сказал аналитик Citigroup Марк Мандука агентству Bloomberg. И не только он: по оценке фирмы данных Skytra, билеты на самолеты в июне на 14 процентов дешевле, чем год назад. Если заглянуть вперед, видно, что десятипроцентная скидка продержится до августа.

Осторожные путешественники

Но крупнейший в Эстонии продавец авиабилетов – фирма Estravel – этого не подтверждает. "Наша статистика показывает, что традиционные авиакомпании, или IATA (Международное объединение авиатранспорта) цен во второй половине года не снизили. В какой-то степени даже наоборот, поскольку в этом году нет кампаний, которые прежде были обычными. Однако цены до 20 процентов снизили дешевые авиакомпании, особенно на июльские и августовские полеты", - сказала представитель Estravel Айри Илиссон.

Она отметила, что эстонцы пока осторожны с поездками: "О возможностях путешествий спрашивают много, но бронируют осторожно и, скорее, предпочитают летний или следующий весенний сезоны".

И хотя на прошлой неделе Европейский союз отменил карантинное требование на внутренних поездках, в действительности карантин не завершен, напомнила Илиссон. По ее словам, многие направления, например, Турция, Украина или Таиланд, еще находятся под карантином.

Это означает, что въезд в эти страны ограничен, а по возвращении придется взять на себя карантинное обязательство: "Надеемся, что поездки в третьи страны нормализуются в июле".

Bloomberg пишет, что причина низких цен проста кроется в том, что  авиакомпании начали перезапускать свой бизнес и любой ценой хотят наполнить салоны самолетов. А это влечет за собой уступки в ценах. Руководитель крупнейшей в Европе авиакомпании-лоукостера  Ryanair Майкл О´Лири сказал, что ждет полномасштабной ценовой войны между авиакомпаниями, поскольку после нескольких месяцев, которые самолеты практически провели на земле, многие теперь попытаются увеличить свою рыночную долю, начав чуть ли не с нуля.

А конкуренция очень жесткая: руководитель Ryanair отметил, что немецкая Lufthansa и французская Air France-KLM получат от государств миллиарды и благодаря субсидиям смогут удерживать в рабочем состоянии большее количество направлений, чем это будет экономически разумно для других перевозчиков.

По данным банковского концерна UBS, Ryanair занимает хорошую позицию для ценовой войны: несмотря на то, что предприятие предлагает льготные билеты, по сравнению с июлем прошлого года цены у них подскочили на 20 процентов. Другими словами, есть еще порох в пороховницах.

Заманчивые пакеты авиакомпаний

Как долго продержатся льготные предложения, пока никто предсказать не может, все участники рынка ждут восстановления спроса. Устали ли европейцы от долгого сидения дома и рванут путешествовать или все же проявят осторожность, никто не берется спрогнозировать. Хотя Ntv.de пишет, в Германии уже можно наблюдать большую волну бронирования отпускных путешествий.

А аналитики считают, что для восстановления спроса европейские авиакомпании могут начать предлагать заманчивые пакеты, как это делают их азиатские коллеги.

Например, AirAsia за пакет стоимостью в 93 евро предлагает ограниченное количество перелетов в 16 малазийских городов. Korean Air предлагал 15-процентную скидку на два года на все международные перелеты, если билет был приобретен до конца мая. И в Азии после коронакризиса цены на авиабилеты понизились на четверть, но теперь уровень цен начал восстанавливаться, пишет Bloomberg.

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