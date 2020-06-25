В Риге закрыты все рестораны Čili pica, кроме одного

Принадлежащие Čilija pica рестораны закрыты в связи с прекращением процесса правовой защиты предприятия в середине мая.

Tiamo grupa управляет в Латвии десятью ресторанами Čili pica - в Лиепае, Огре, Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе и Риге.

В Риге в настоящее время работает только один ресторан Čili pica - в торговом центре Akropole.

18 мая этого года суд Видземского предместья Риги прекратил процесс правовой защиты SIA Čilija pica, так как большинство кредиторов не поддержало план мер в рамках процесса правовой защиты.

Процесс правовой защиты SIA Čilija pica был начат 7 февраля 2020 года. Предприятию было дано два месяца для разработки плана мер процесса правовой защиты и его согласования с кредиторами, но в апреле этот срок был продлен до 8 мая.

По данным Firmas.lv, SIA Čilija pica 7 февраля этого года, когда был начат процесс правовой защиты, имело налоговую задолженность в размере 268 860 евро, 7 мая - 546 850 евро, а 7 июня - 618 406 евро.

Финансовые результаты предприятия за 2018 и 2019 годы не опубликованы, но в 2017 году SIA Čilija pica работало с оборотом 6,924 млн евро, а его убытки выросли на 65,7% до 263 220 евро.

SIA Čilija pica было зарегистрировано в 2001 году, его основной капитал составляет 1,428 млн евро.

Tiamo grupa в Латвии принадлежат более 20 заведений общественного питания, предприятие было зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 142 268 евро. В 2018 году оборот Tiamo grupa составлял 7,918 млн евро, прибыль - 364 051 евро. Данные за 2019 год предприятие не предоставило.