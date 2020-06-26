Территория лжи ⟩ Друг Лукашенко - Михаил Гуцериев: как порты Латвии зависят от его благосклонности?

Он пишет песни для Лепcа. А еще он миллиардер и один из неугодных Кремлю бизнесменов. Он близкий друг президента Беларуси Александра Лукашенко. И от его расположения зависит, пойдет ли в будущем белорусский транзит через порты Латвии. О Михаиле Гуцериеве и его влиянии очередной рассказ "Территории лжи".
В 2015 году на одном их подконтрольных Кремлю телевизионных каналов вышел фильм-интервью с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Повод - журналом Forbes семья Гуцериевых признана самой богатой в России, отодвинув на второе место братьев Ротенбергов.
Семейство Гуцериева контролирует компанию "Руснефть". Название похоже на название государственной компании "Роснефть". Отличается лишь одна буква.
В бизнес-империю Гуцериева входят банки, гектары земли в престижных районах Москвы и некогда самая большая сеть автозаправок в российской столице.
Но всего за несколько лет до этого - в 2007-м - Гуцериев был вынужден бежать из России из-за конфликта с Кремлем.
Компании "Руснефть" были предъявлены обвинения в неуплате налогов на сумму 800 миллионов долларов. Тогда Гуцериев заявил, что это беспрецедентное его запугивание со стороны Кремля. После этого бизнес "Руснефти" перенял приближенный к Кремлю бизнесмен Олег Дерипаска.
Суд выдал ордер на арест Гуцериева. Он был объявлен в розыск через Интерпол. Но бежал на машине из Москвы в Минск, оттуда в Турцию и после укрылся в Лондоне.
Именно в это время при загадочных обстоятельствах в Москве в автокатастрофе погибает младший сын Гуцериева.
Кризис 2008 года серьезно ударил по бизнесу Олега Дерипаски. От банкротства его спасло государство. А "Руснефть" он под давлением все того же Кремля продал обратно Гуцериеву. На время тому позволили работать в России.
Уладить конфликт с властями помог старый друг - президент Сбербанка Герман Греф, который в свое время был министром в российском правительстве и лично знаком с Владимиром Путиным еще по прежней работе в мэрии Санкт-Петербурга.
Именно благодаря Грефу произошел прецедент - из черного списка Гуцериев вновь попал в белый.
Гуцериев - личность многогранная. Доктор экономики, бизнесмен, сочиняет стихи и музыку. С подачи Кремля в Кремлевском концертном зале прошел концерт, где песни на слова и музыку Гуцериева исполняли Григорий Лепс, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерия и другие популярные исполнители.
Но все переменчиво. И в конце прошлого года над Гуцериевым вновь сгустились тучи. В разгар нефтяного конфликта между Москвой и Минском в офис бизнесмена вновь приходят следователи.
Выяснилось что Гуцериев тайно без ведома Кремля поставлял нефть в станы Европы и Турцию.
Но на самом деле недовольство Кремля вызвала нескрываемая поддержка Гуцериевым белорусского президента Александра Лукашенко. Бизнес Гуцериева начался в начале 2000-х в Беларуси с создания компании "Славнефть". 90% российского и 10% белорусского капитала. Гуцериев руководил нефтеперерабатывающим заводом. Через два года его выкидывают из бизнеса.
Москве не понравилось, что Гуцериев открыто поддержал Лукашенко на президентских выборах.
С тех пор Гуцериев и Лукашенко являются близкими друзьями. Именно фирмы Гуцериева "Руснефть" и "Нефтиса" были единственными, кто поставлял нефть Беларуси во время нефтяного противостояния Минска с Кремлем. Пять лет назад в интервью Гуцериев говорил о планах открытия сети автозаправок в Беларуси.
Угрозы Москвы прекратить поставки нефти заставили белорусов искать других поставщиков. И эту ситуацию успешно использовала Литва.
Через Клайпеду идет нефть в Беларусь. Литва позволила себе демпинговать на железнодорожных тарифах, чтобы привлечь эти грузы, заявляют латвийские должностные лица.
Ряд бизнесменов из Риги и Вентспилса вели переговоры с Беларусью о поставках нефти через латвийские порты. Для прокачки нефти в обратном направлении с кораблей на берег нужны технологические изменения.
И латвийские предприятия готовы были это сделать в случае, если Минск гарантирует регулярные поставки, но таких гарантий пока нет.
Саид Гуцериев - единственный оставшийся сын Гуцериева, наследник империи. О его свадьбе гремели российские масс-медиа. Она названа одной и самых дорогих свадеб последнего десятилетия - обошлась в 20 миллионов долларов. Гостей развлекали Стинг, Энрике Эглиасис и Дженнифер Лопес. Платье невесты обошлось в миллион долларов.
Гуцериев продолжает бизнес в Беларуси. Не без помощи руководства этой страны белорусский государственный банк "Паритетбанк" был продан лондонской компании, дивиденды от деятельности которой принадлежат Саиду Гуцериеву.
Дружба Лукашенко и Гуцериева привела к реализации еще одного крупного проекта - строительства крупнейшего предприятия по производству калия. Деньги предоставил банк Китая. По заявлениям Лукашенко, с открытием этого предприятия Беларусь станет мировым лидером по освоению калия.
Проект собираются сдать в эксплуатацию в 2023 году. После этого калийная соль и другие грузы из Беларуси могли бы перегружаться через порты Латвии.
Грузы из Беларуси - это то, что может спасти наш транзит после прекращения российских поставок. В январе в Минске на встрече с именуемым последним диктатором Европы Лукашенко побывал латвийский премьер Кришьянис Кариньш.
По заявлениям членов латвийской делегации имя Гуцериева на встрече не звучало. Но его роль в том, пойдут ли белорусские грузы через Латвию, не является тайной.
В апреле должен был состояться визит Лукашенко в Латвию. Но он был отменен по причине пандемии. Официальное приглашение президенту Беларуси посетить Латвию по-прежнему в силе, подтвердили в латвийском Министерстве иностранных дел.
Видео: Михаил Гуцериев - близкий друг Александра Лукашенко
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