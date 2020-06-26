Территория лжи ⟩ Друг Лукашенко - Михаил Гуцериев: как порты Латвии зависят от его благосклонности?

В 2015 году на одном их подконтрольных Кремлю телевизионных каналов вышел фильм-интервью с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Повод - журналом Forbes семья Гуцериевых признана самой богатой в России, отодвинув на второе место братьев Ротенбергов.

Семейство Гуцериева контролирует компанию "Руснефть". Название похоже на название государственной компании "Роснефть". Отличается лишь одна буква.

В бизнес-империю Гуцериева входят банки, гектары земли в престижных районах Москвы и некогда самая большая сеть автозаправок в российской столице.

Но всего за несколько лет до этого - в 2007-м - Гуцериев был вынужден бежать из России из-за конфликта с Кремлем.

Компании "Руснефть" были предъявлены обвинения в неуплате налогов на сумму 800 миллионов долларов. Тогда Гуцериев заявил, что это беспрецедентное его запугивание со стороны Кремля. После этого бизнес "Руснефти" перенял приближенный к Кремлю бизнесмен Олег Дерипаска.

Суд выдал ордер на арест Гуцериева. Он был объявлен в розыск через Интерпол. Но бежал на машине из Москвы в Минск, оттуда в Турцию и после укрылся в Лондоне.

Именно в это время при загадочных обстоятельствах в Москве в автокатастрофе погибает младший сын Гуцериева.

Кризис 2008 года серьезно ударил по бизнесу Олега Дерипаски. От банкротства его спасло государство. А "Руснефть" он под давлением все того же Кремля продал обратно Гуцериеву. На время тому позволили работать в России.

Уладить конфликт с властями помог старый друг - президент Сбербанка Герман Греф, который в свое время был министром в российском правительстве и лично знаком с Владимиром Путиным еще по прежней работе в мэрии Санкт-Петербурга.

Именно благодаря Грефу произошел прецедент - из черного списка Гуцериев вновь попал в белый.

Гуцериев - личность многогранная. Доктор экономики, бизнесмен, сочиняет стихи и музыку. С подачи Кремля в Кремлевском концертном зале прошел концерт, где песни на слова и музыку Гуцериева исполняли Григорий Лепс, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерия и другие популярные исполнители.

Но все переменчиво. И в конце прошлого года над Гуцериевым вновь сгустились тучи. В разгар нефтяного конфликта между Москвой и Минском в офис бизнесмена вновь приходят следователи.

Выяснилось что Гуцериев тайно без ведома Кремля поставлял нефть в станы Европы и Турцию.

Но на самом деле недовольство Кремля вызвала нескрываемая поддержка Гуцериевым белорусского президента Александра Лукашенко. Бизнес Гуцериева начался в начале 2000-х в Беларуси с создания компании "Славнефть". 90% российского и 10% белорусского капитала. Гуцериев руководил нефтеперерабатывающим заводом. Через два года его выкидывают из бизнеса.

Москве не понравилось, что Гуцериев открыто поддержал Лукашенко на президентских выборах.