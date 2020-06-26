Ашераденс о гарантированном минимальном доходе: Латвия могла бы перенять практику стран ЕС

Ранее ГМД устанавливался в ходе ежегодных переговоров с самоуправлениями, которые возражали против его повышения.

По словам Ашераденса, стандартная методология, которая применяется в странах Европы - расчет относительного дохода домохозяйств, по отношению к которому устанавливается ГМД, например, 20% от этого дохода.

В настоящее время есть соглашение о постепенном повышении ГМД с 64 до 80 евро. Если ввести упомянутую модель (на базе дохода члена домохозяйства), ГМД может составить примерно 100 евро.

Ашераденс подчеркнул, что ГМД должен в первую очередь распространяться только на нетрудоспособных людей.

Как сообщалось, вчера Конституционный суд признал, что уровень ГМД в Латвии не соответствует Конституции.