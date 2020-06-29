Минблаг: "Минималку" повысят, но из-за Covid-19 прирост может не быть таким, как планировалось

В прошлом году на переговорах с председателем Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилом Балдзенсом обсуждалось повышение минимальной зарплаты с 430 до 530 евро, но теперь из-за кризиса ситуация изменилась, сказала министр.

"Из-за кризиса Covid-19 у государства уменьшаются поступления. Но о том, что нужно повышать минимальную зарплату, даже не может быть дискуссий", - подчеркнула глава Минблага.

Она отметила, что необходимость повышения минимальной зарплаты косвенно вытекает из постановления Конституционного суда о том, что уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) не соответствует Конституции. Повысить ГМД невозможно без повышения минимальной зарплаты, сказала Петравича.

Ранее в правительстве была достигнута договоренность о повышении с 2021 года минимальной зарплаты с 430 до 500 евро.