Минблаг: "Минималку" повысят, но из-за Covid-19 прирост может не быть таким, как планировалось

Минимальная заработная плата будет повышена со следующего года, но не исключено, что из-за кризиса Covid-19 прирост не будет таким, как планировалось ранее, сказала в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр благосостояния Рамона Петравича.
В прошлом году на переговорах с председателем Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилом Балдзенсом обсуждалось повышение минимальной зарплаты с 430 до 530 евро, но теперь из-за кризиса ситуация изменилась, сказала министр.
"Из-за кризиса Covid-19 у государства уменьшаются поступления. Но о том, что нужно повышать минимальную зарплату, даже не может быть дискуссий", - подчеркнула глава Минблага.
Она отметила, что необходимость повышения минимальной зарплаты косвенно вытекает из постановления Конституционного суда о том, что уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) не соответствует Конституции. Повысить ГМД невозможно без повышения минимальной зарплаты, сказала Петравича.
Ранее в правительстве была достигнута договоренность о повышении с 2021 года минимальной зарплаты с 430 до 500 евро.
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