ВИДЕО ⟩ Чемпион по мотокроссу выпрыгнул на мотоцикле из воздушного трамвая в Сигулде

Автором сумасшедшего эксперимента стал крёстный отец латвийского банджи-джампинга Ивар Бейтанс. Он уверен, что выпрыгнуть на мотоцикле из воздушного трамвая - это хорошая идея. Сам Бейтанс такие прыжки не совершал, но в своё время прыгал на мотоцикле с подъёмного крана.

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Чтобы проверить законы физики на высоте 43 метров, ведущий программы Ātruma cilts Паулс Тимротс пригласил чемпиона по мотокроссу Матисса Карро.

ФОТО: скриншот видео

Матисс Карро признаётся, что это самый сумасшедший и страшный прыжок, который он до этого совершал. Так как же выглядит прыжок на мотоцикле с резинкой из сигулдского воздушного трамвая? Узнаем, посмотрев выпуск Ātruma cilts.