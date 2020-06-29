Пн, 29.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Чемпион по мотокроссу выпрыгнул на мотоцикле из воздушного трамвая в Сигулде

ФОТО: скриншот видео

На этот раз в программе Ātruma cilts уникальный эксперимент - чемпион по мотокроссу Матисс Карро выпрыгнул на мотоцикле с резинкой из сигулдского воздушного трамвая, который расположен на высоте 43 метров.

Автором сумасшедшего эксперимента стал крёстный отец латвийского банджи-джампинга Ивар Бейтанс. Он уверен, что выпрыгнуть на мотоцикле из воздушного трамвая - это хорошая идея. Сам Бейтанс такие прыжки не совершал, но в своё время прыгал на мотоцикле с подъёмного крана.

ФОТО: скриншот видео

Чтобы проверить законы физики на высоте 43 метров, ведущий программы Ātruma cilts Паулс Тимротс пригласил чемпиона по мотокроссу Матисса Карро.

ФОТО: скриншот видео

Матисс Карро признаётся, что это самый сумасшедший и страшный прыжок, который он до этого совершал. Так как же выглядит прыжок на мотоцикле с резинкой из сигулдского воздушного трамвая? Узнаем, посмотрев выпуск Ātruma cilts.

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