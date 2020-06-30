Средство для дезинфекции. Из дефицита в обычный товар

По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, во время чрезвычайного положение более 50 местных предприятий производили защитные маски, а 16 - дезинфицирующие средства. В настоящее время эти цифры немного уменьшились.

Представитель одного из ведущих местных производителей средств дезинфекции -Spodrība - Даце Гарсила отмечает, что ситуация на рынке нормализуется в результате ряда факторов - у домохозяйств появились запасы дезинфицирующих средств, существенно увеличилось количество и местных производителей, и импортеров, расширился ассортимент продукции.

Наблюдая за изменениями гигиенических привычек населения, предприятие прогнозирует, что дезинфицирующие средства сохранят свою актуальность и после пандемии и станут основным гигиеническим товаром в повседневной жизни людей.

Поэтому предприятие использует возможности экспортировать продукцию и в зарубежные страны. "Мы рассматриваем возможности приобретения дополнительного оборудования для дальнейшего развития. Хотя в целом ситуация нормализовалась, она по-прежнему непредсказуема - из-за пандемии могут стремительно меняться и спрос на продукцию, и мощности производства, и доступность сырья", - отметила представитель Spodrība.