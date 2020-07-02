Совет по конкуренции рассматривает сделку о продаже 49% акций Lido производителю напитков

Совет отмечает, что деятельность компаний международной группы Amber Beverage Group Holding в Латвии связана с производством алкогольных напитков, оптовой торговлей алкогольными и безалкогольными напитками, включая пиво, а также розничной торговлей этими напитками.

Деятельность Lido связана с предоставлением услуг баров, ресторанов, общественного питания, а также оптовой и розничной торговлей продуктами питания и напитками, включая пиво.

Решение в отношении данной сделки Совет по конкуренции должен принять в течение месяца с момента получения сообщения.

В случае, если дело потребует дополнительного углубленного рассмотрения, период принятия решения может быть продлен до трех месяцев со дня получения сообщения. Совет по конкуренции получил сообщение о планируемой сделке 16 июня.

Компаниям, которые могут предоставить существенное и обоснованное мнение о влиянии планируемого слияния на рынок и конкуренцию, предлагается связаться с Советом по конкуренции.

Как сообщалось, Amber Beverage Group планирует приобрести 49% акций Lido.

Несмотря на то, что Amber Beverage Group Holding не приобретет контрольный пакет акций, стороны рассматривают возможность внесения изменений в устав Lido, чтобы Amber Beverage Group Holding имела право назначить в правление двух представителей. Кроме того, Amber Beverage Group Holding может получить право вето в отношении стратегически важных решений.

Председатель правления Lido Рита Аузиня ранее сообщила агентству LETA, что акционер Lido Гунар Кирсонс не планирует продавать контрольный пакет акций компании.

Основной сферой деятельности Amber Beverage Group Holding является производство и оптовая продажа алкогольных напитков, при этом производство сосредоточено в Латвии и Мексике. Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 170 стран мира и распространяет напитки более 130 марок.

Lido - учрежденная в Латвии и действующая с начала 1990-х годов сеть ресторанов и бистро. Собственником Lido является Гунар Кирсонс.