"Было сложно убедить сотрудников брать анализы, все боялись". Уроки Covid-19 для Centrālā laboratorija
Кризис Covid-19 внес изменения не только в повседневную жизнь людей, но и в работу предпринимателей. Своим опытом преодоления этого кризиса в рамках проекта TVNET "Искусство предпринимательства" поделилась председатель правления компании Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.
Лапиня отмечает, что ранее компания не рассматривала сценарии, в которых предвиделся бы масштабный кризис. Однако у компании уже был достаточный опыт в организации логистики по всей стране.
"Это потому, что мы обеспечиваем скрининг рака кишечника для семейных врачей и местных жителей. Поэтому опыт у нас был. Однако, когда началась пандемия, и государство вместе с Национальной службой здравоохранения обратилась к нам с просьбой организовать логистику тестов Covid-19 в регионах, а затем и по всей стране, мы согласились. Это было определенно намного сложнее, чем повседневная работа, потому что все это было новым и непонятным", - отмечает Лапиня.
Она рассказывает, что на ранних этапах чрезвычайной ситуации ни государственные учреждения, ни в компании Centrālā laboratorijа не знали, что лучше делать.
Но в течение нескольких дней была создана система, которая работает до сих пор.
"Даже сегодня, после окончания чрезвычайной ситуации, мы обеспечиваем домашние визиты, связанные со взятием анализов Covid-19. У нас около 20 пунктов тестирования в стране, в которых жители могут сдать анализы на Covid. Мы также управляем номером 8303, позвонив по которому можно подать заявку на эти анализы", - рассказывает Лапиня.
Говоря о том, как кризис, вызванный Covid-19, повлиял на компанию в целом, Лапиня отмечает, что для нее как для руководителя Centrālā laboratorija это время было очень трудным, поскольку объем рутинных анализов сократился на 50-60%, то есть - одна часть лаборатории фактически "затихла".
"Однако на все, что связано с Covid, снятием проб и тестированием - потребовалось много ресурсов.
Не говоря уже о том, что все участники процесса работали каждый день, включая субботу и воскресенье, по 10-12 часов.
Мы также наняли медсестер, курьеров и персонал колл-центра. Весь отдел маркетинга и логистики был вовлечен в работу с логистикой Covid", - делится Лапиня.
Она вспоминает, что это было непросто, но теперь компания лучше подготовлена на случай второй волны Covid-19. Теперь будет проще, потому что система налажена. Если осенью будет вторая волна Covid, работать будет понятнее и легче.
Лапиня признает, что с начала кризиса в деятельности компании произошли значительные изменения. Она отмечает, что в первые дни, фактически в первые часы после введения чрезвычайной ситуации, было очень трудно убедить медицинский персонал брать анализы у пациентов.
"Это удалось лишь убеждением и упорством. Все были напуганы. Мало что было известно о вирусе в информационном плане, и все боялись заразиться.
Нам удалось убедить сотрудников в том, что мы обеспечиваем 100% средства индивидуальной защиты и что вероятность заражения на работе близка к нулю, особенно по сравнению с возможностью заражения в общественном транспорте", - вспоминает Лапиня.
Со временем у людей появилось понимание. Теперь руководитель Centrālā laboratorija отмечает, что может гордиться тем, что среди сотрудников компании нет заболевших, хотя они работают в тесном контакте с больными изо дня в день.
"Таким образом, при полном соблюдении всех мер защиты, вероятность заражения практически отсутствует", - добавляет Лапина.
"Конечно, в первые дни был страх, но потом люди успокоились, потому что понимали, что все не так страшно. Теперь это стало ежедневной работой.
В плане работы - может быть, более продолжительный рабочий день и большая нагрузка, чем обычно, но это дало коллективу компании возможность сплотиться. Фактически началась война, которая помогла нам объединиться, мы стояли в одной линии и все еще работаем вместе", - говорит Лапиня.
Руководитель Centrālā laboratorija говорит, что за это время были разные моменты, потому что сотрудники ежедневно встречались со многими пациентами - каждый случай был индивидуальным. Персонал лаборатории приобрел новый опыт, потому что в нормальных условиях им не пришлось бы отправляться на домашние вызовы, где им приходилось сталкиваться с различными проблемами - непроходимыми дорогами, иногда ситуациями, когда пациентов невозможно было найти, а также общение с неадекватными пациентами.
Поясняя, что было необходимо сделать, чтобы успешно преодолеть этот кризис, Лапиня отметила, что и до этого момента Centrālā laboratorija как компания работала достаточно эффективно.
"Для компании мы не чувствовали этот кризис в таком финансовом выражении, потому что была создана довольно большая подушка безопасности. С финансовой точки зрения ничего плохого не было. Воздействие было более заметным с точки зрения повседневной работы. Ритм работы изменился, работа стала напряженной.
Для многих сотрудников, в том числе и для меня, первые выходные с марта появились только в мае", - не скрывает Лапиня.
Она отмечает, что в этот период персонал работал без выходных, менялись только медсестры и курьеры в пунктах сбора. В регионах работа продолжалась до позднего вечера.
"Например, медсестре приходилось работать в пункте сдачи анализов до четырех, а затем еще приходилось идти на домашние визиты.
Персонал, который организовывал и предоставлял средства индивидуальной защиты, был в ужасе, так как в первые несколько недель по всей стране этих средств не хватало.
Теперь все в порядке. С точки зрения организации работы хватило всем. Все должны были мобилизоваться и работать", - говорит Лапина.
Однако кризис Covid-19 - это не только негативные вещи. Есть также некоторые положительные уроки для дальнейшей работы в будущем. Как подчеркивает Лапиня, положительным моментом стало то, что во время этого кризиса компания утроила мощность молекулярного подразделения и приобрела дополнительное оборудование.
"Мы смотрим в будущее, чтобы лабораторный потенциал был мощнее и запасом. Мы также расширили спектр различных типов молекулярных тестов. С точки зрения предпринимательства, мы привлекли новых сотрудников в этот отдел.
Поэтому мы можем сказать спасибо Covid, потому что без него мы не были бы так активны и не расширили бы этот отдел так быстро, чтобы выполнять эти обследования", - говорит Лапиня.
С другой стороны, говоря о рекомендациях другим компаниям о том, как легче преодолеть эту ситуацию, Лапиня рекомендует сохранять спокойствие и возвращаться к нормальной жизни, думая о том, что ничего не произошло и необходимо работать.
"Если мы не будем посещать рестораны, ездить на экскурсии по Латвии и не пользоваться услугами друг друга, тогда экономика будет стагнировать, и это плохо. Надо просто понимать, что жизнь продолжается.
Следует помнить, что был 2008 год, были девяностые после распада Советского Союза ... Сейчас не самое худшее из того, что происходило. Надо работать", - говорит Лапиня.
Она отмечает, что сейчас в некоторых ресторанах можно увидеть, что многое изменилось по сравнению с периодом до кризиса.
"Радует ли меня это как потребителя? Скорее нет. Хотелось бы, чтобы мы смогли как можно скорее вернуться к тому, как было до кризиса. Тогда людям было бы легче принять текущую ситуацию. Что однозначно можно рекомендовать - лучше остаться в Латвии. Эта граница может быть очень хрупкой. Если люди приезжают из страны, где заболеваемость высокая, то и здесь ситуация может измениться.
В настоящее время ситуация с распространением Covid в Латвии очень стабильная, и мы можем гордиться этим. Это связано с тем, что Минздрав отреагировал очень быстро, и, как оказалось, эти решения были очень правильными. На мой взгляд, привлечение частных компаний к решению кризиса также дало хороший результат", - подытоживает Лапиня.
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