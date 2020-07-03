"Было сложно убедить сотрудников брать анализы, все боялись". Уроки Covid-19 для Centrālā laboratorija

​Лапиня отмечает, что ранее компания не рассматривала сценарии, в которых предвиделся бы масштабный кризис. Однако у компании уже был достаточный опыт в организации логистики по всей стране.

"Это потому, что мы обеспечиваем скрининг рака кишечника для семейных врачей и местных жителей. Поэтому опыт у нас был. Однако, когда началась пандемия, и государство вместе с Национальной службой здравоохранения обратилась к нам с просьбой организовать логистику тестов Covid-19 в регионах, а затем и по всей стране, мы согласились. Это было определенно намного сложнее, чем повседневная работа, потому что все это было новым и непонятным", - отмечает Лапиня.

Она рассказывает, что на ранних этапах чрезвычайной ситуации ни государственные учреждения, ни в компании Centrālā laboratorijа не знали, что лучше делать.

Но в течение нескольких дней была создана система, которая работает до сих пор.

"Даже сегодня, после окончания чрезвычайной ситуации, мы обеспечиваем домашние визиты, связанные со взятием анализов Covid-19. У нас около 20 пунктов тестирования в стране, в которых жители могут сдать анализы на Covid. Мы также управляем номером 8303, позвонив по которому можно подать заявку на эти анализы", - рассказывает Лапиня.

Говоря о том, как кризис, вызванный Covid-19, повлиял на компанию в целом, Лапиня отмечает, что для нее как для руководителя Centrālā laboratorija это время было очень трудным, поскольку объем рутинных анализов сократился на 50-60%, то есть - одна часть лаборатории фактически "затихла".

"Однако на все, что связано с Covid, снятием проб и тестированием - потребовалось много ресурсов.

Не говоря уже о том, что все участники процесса работали каждый день, включая субботу и воскресенье, по 10-12 часов.

Мы также наняли медсестер, курьеров и персонал колл-центра. Весь отдел маркетинга и логистики был вовлечен в работу с логистикой Covid", - делится Лапиня.

Она вспоминает, что это было непросто, но теперь компания лучше подготовлена ​​на случай второй волны Covid-19. Теперь будет проще, потому что система налажена. Если осенью будет вторая волна Covid, работать будет понятнее и легче.

Лапиня признает, что с начала кризиса в деятельности компании произошли значительные изменения. Она отмечает, что в первые дни, фактически в первые часы после введения чрезвычайной ситуации, было очень трудно убедить медицинский персонал брать анализы у пациентов.

"Это удалось лишь убеждением и упорством. Все были напуганы. Мало что было известно о вирусе в информационном плане, и все боялись заразиться.

Нам удалось убедить сотрудников в том, что мы обеспечиваем 100% средства индивидуальной защиты и что вероятность заражения на работе близка к нулю, особенно по сравнению с возможностью заражения в общественном транспорте", - вспоминает Лапиня.