Мало желающих: Tallink отменил рейс Рига-Сааремаа-Рига

Об этом BNS сообщила пресс-служба компании, отметив, что рейс должен был состояться с 26 по 28 июля.

Продажа билетов на спецрейс началась уже несколько недель назад, однако из-за невысокого интереса пассажиров в Латвии к путешествию по этому маршруту предприятие на этой неделе решило отменить прямой рейс из Риги на Сааремаа.

В то же время одноразовый рейс по маршруту Хельсинки-Сааремаа-Хельсинки 27-29 июля состоится, и интерес к нему по-прежнему высок, отметил Tallink.

У жителей Латвии этим летом остается возможность совершить морское путешествие по маршруту Рига-Аландские острова. Поскольку интерес к этой поездке остается неизменно высоким, запланированные рейсы состоятся - первый из них намечен на 18-20 июля.

Пассажиропоток на маршруте Tallink Рига-Стокгольм в июне уменьшился на 98,3%

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в июне этого года на маршруте Рига-Стокгольм перевез 1409 пассажиров, что на 98,3% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года, говорится в сообщении компании Таллинской бирже.

В целом Tallink в июне перевез 280 520 пассажиров, что на 72,5% меньше, чем годом ранее.

Количество перевезенных пассажиров сократилось из-за введенных в середине марта ограничений на международные перевозки, в связи с чем Tallink был вынужден отменить практически все рейсы.

Теперь, когда ограничения на международное сообщение отменяются, показатели пассажирских перевозок постепенно растут.

Паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом Tallink начал в 2006 году. В настоящее время регулярные рейсы на этом маршруте еще не возобновлены.