В Пардаугаве загорелся тир: эвакуировались шесть человек

В Пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на улиц Межа был получен в 13 часов. На месте происшествия пожарные увидели, что из подвала трехэтажного здания виден дым. В подвале горело оборудование тира на площади в 120 кв. метров.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.

Пострадавших нет. Пожар локализован.

Публично доступная информация свидетельствует, что по упомянутому адресу находится размещенный в подвале здания спортивного центра РТУ тир предприятия Walters.

Представитель РТУ Ласа Вайваре подтвердила, что помещения, в которых произошел пожар, принадлежат университету, однако они сданы арендатору.