В Пардаугаве загорелся тир: эвакуировались шесть человек

В пятницу, 3 июля, в Пардаугаве из-за пожара из тира эвакуировались шесть человек.
В Пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на улиц Межа был получен в 13 часов. На месте происшествия пожарные увидели, что из подвала трехэтажного здания виден дым. В подвале горело оборудование тира на площади в 120 кв. метров.
Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.
Пострадавших нет. Пожар локализован.
Публично доступная информация свидетельствует, что по упомянутому адресу находится размещенный в подвале здания спортивного центра РТУ тир предприятия Walters.
Представитель РТУ Ласа Вайваре подтвердила, что помещения, в которых произошел пожар, принадлежат университету, однако они сданы арендатору.
🇱🇻 Ugunsgrēks šautuvē Meža ielā #Āgenskalns #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 3, 2020
🎥 @Laurisrenpreis1 pic.twitter.com/ClvFP8omhE
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