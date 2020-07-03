Пт, 3.07.2020
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В Пардаугаве загорелся тир: эвакуировались шесть человек

Автомобили VUGD. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В пятницу, 3 июля, в Пардаугаве из-за пожара из тира эвакуировались шесть человек.

В Пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на улиц Межа был получен в 13 часов. На месте происшествия пожарные увидели, что из подвала трехэтажного здания виден дым. В подвале горело оборудование тира на площади в 120 кв. метров.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек.

Пострадавших нет. Пожар локализован.

Публично доступная информация свидетельствует, что по упомянутому адресу находится размещенный в подвале здания спортивного центра РТУ тир предприятия Walters.

Представитель РТУ Ласа Вайваре подтвердила, что помещения, в которых произошел пожар, принадлежат университету, однако они сданы арендатору.

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