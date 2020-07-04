Армия прекращает патрулирование восточной границы Латвии

Он отметил, что в настоящее время ситуация не столь сложна, чтобы земессарги участвовали в охране восточной границы. "Если в будущем ситуация ухудшится, мы обязательно вмешаемся", - добавил министр.

После введения чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 Национальные вооруженные силы с 30 марта оказывали помощь Государственной пограничной охране в патрулировании границ.

Ежедневно на границе с Россией и Беларусью в патрулировании участвовали до 60 солдат и земессаргов, а также до 15 транспортных средств.

Патрулирование было продлено до 9 июля на основе оценки эпидемиологической ситуации в России и Беларуси, а также анализа рисков и информации о росте нелегальной иммиграции после окончания чрезвычайной ситуации.