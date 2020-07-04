Сб, 4.07.2020
Все участники процесса работали каждый день, включая субботу и воскресенье, по 10-12 часов. Мы также наняли медсестер, курьеров и персонал колл-центра. Весь отдел маркетинга и логистики был вовлечен в работу с логистикой Covid. Стелла Лапиня, председатель правления компании Centrālā laboratorija

Армия прекращает патрулирование восточной границы Латвии

Граница Латвии и России

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Армия после 9 июля больше не планирует продолжать вместе с пограничниками патрулирование восточной границы Латвии, сообщил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

Он отметил, что в настоящее время ситуация не столь сложна, чтобы земессарги участвовали в охране восточной границы. "Если в будущем ситуация ухудшится, мы обязательно вмешаемся", - добавил министр.

После введения чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 Национальные вооруженные силы с 30 марта оказывали помощь Государственной пограничной охране в патрулировании границ.

Ежедневно на границе с Россией и Беларусью в патрулировании участвовали до 60 солдат и земессаргов, а также до 15 транспортных средств.

Патрулирование было продлено до 9 июля на основе оценки эпидемиологической ситуации в России и Беларуси, а также анализа рисков и информации о росте нелегальной иммиграции после окончания чрезвычайной ситуации.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ