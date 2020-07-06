аirBaltic возобновляет полеты из Таллина в Малагу

После получения всех необходимых разрешений аirBaltic в период с 15 июня по 7 июля также возобновит прямые рейсы из Риги в девять популярных мест летнего отдыха. аirBaltic планирует возобновить полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии.

В настоящее время аirBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллин, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Вену, Дюссельдорф, Париж и Копенгаген. Также аirBaltic предлагает несколько прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.