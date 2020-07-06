250 миллионов евро в основной капитал airBaltic вложат за один раз

Для того, чтобы скорректировать распоряжение Кабинета министров от 8 мая об увеличении основного капитала авиакомпании с решением Еврокомиссии от 3 июля, в распоряжение правительства необходимо внести технические поправки.

Как сообщалось, Европейская комиссия 3 июля поддержала решение правительства Латвии о вложении в основной капитал национальной авиакомпании airBaltic до 250 млн евро с целью поддержки авиаперевозчика для преодоления кризиса Covid-19.

Как заявили в Министерстве сообщения, государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние Covid-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.

Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркивает, что удовлетворен решением Еврокомиссии.

"airBaltic была и будет краеугольным камнем авиационной отрасли Балтии. Это решение подтверждает, что правительство Латвии выбрало своевременные и подходящие инструменты для поддержки компании ", - заявил министр, добавив, что важно также косвенное влияние компании на экономику.

Он подчеркнул, что с деятельностью airBaltic прямо и косвенно связаны почти 30 тысяч рабочих мест в Латвии.

Правительство Латвии приняло решение о вложении до 250 млн евро в основной капитал airBaltic 8 мая. Таким образом, доля государства в компании увеличится с 80,05% до 91%. Решение правительства основано на новом бизнес-плане airBaltic, который предусматривает значительные меры по сокращению расходов.