250 миллионов евро в основной капитал airBaltic вложат за один раз

Согласно решению Европейской комиссии, вложить 250 млн евро в основной капитал латвийской национальной авиакомпании airBaltic планируется за один раз, а не в три этапа, как предполагалось ранее, сообщила агентству LETA представитель Министерства сообщения Винета Клейне.
Для того, чтобы скорректировать распоряжение Кабинета министров от 8 мая об увеличении основного капитала авиакомпании с решением Еврокомиссии от 3 июля, в распоряжение правительства необходимо внести технические поправки.
Как сообщалось, Европейская комиссия 3 июля поддержала решение правительства Латвии о вложении в основной капитал национальной авиакомпании airBaltic до 250 млн евро с целью поддержки авиаперевозчика для преодоления кризиса Covid-19.
Как заявили в Министерстве сообщения, государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние Covid-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.
Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркивает, что удовлетворен решением Еврокомиссии.
"airBaltic была и будет краеугольным камнем авиационной отрасли Балтии. Это решение подтверждает, что правительство Латвии выбрало своевременные и подходящие инструменты для поддержки компании ", - заявил министр, добавив, что важно также косвенное влияние компании на экономику.
Он подчеркнул, что с деятельностью airBaltic прямо и косвенно связаны почти 30 тысяч рабочих мест в Латвии.
Правительство Латвии приняло решение о вложении до 250 млн евро в основной капитал airBaltic 8 мая. Таким образом, доля государства в компании увеличится с 80,05% до 91%. Решение правительства основано на новом бизнес-плане airBaltic, который предусматривает значительные меры по сокращению расходов.
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