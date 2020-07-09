В Латвии спишут ипотечные кредиты кризисных лет

Принципы списания кредитов предусматривают, что кредитные учреждения добровольно полностью или частично могут погасить эти долги на основании утвержденной кредитным учреждением прозрачной и обнародованной политики, оценивая в том числе и добросовестность заемщика.

Предложение относится к ипотечным кредитам, взятым физическими лицами до конца 2008 года, в случае, если погашение обязательств было обеспечено залогом недвижимости, и должник или залогодатель утратил права собственности на недвижимость в связи с долговыми обязательствами перед кредиторами до 31 декабря 2018 года.

Кредит в момент погашения должен быть отражен во внебалансовом учете кредитного учреждения. Ипотечные кредиты будут погашены физическим лицам, если не начат процесс неплатежеспособности.

Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом. Фискальное влияние этого предложения будет нейтральным, то есть не создаст для государственного бюджета на расходов, ни поступлений.

Ранее Банк Латвии заявил, что кредитные мошенники и злостные неплательщики ничего не выиграют от этого процесса.

По расчетам Банка Латвии, эта мера коснется примерно 13 тыс. должников и кредитов на общую сумму до 600 млн евро.

С идеей списания невозвращаемых долгов докризисных лет выступил в начале марта президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он заявил агентству LETA, что хотел бы поблагодарить Сейм и бюджетно-финансовую комиссию Сейма, которая быстро и конструктивно рассмотрела и поддержала идею погашения безнадежных кредитов, взятых во время предыдущего кризиса.

Он добавил, что высказанное им предложение в Сейме было дополнено - возможность погашения безнадежных кредитов была распространена не только на кредитные учреждения, но и на коллекторские компании, что потенциально еще больше расширяет круг лиц, которые могут быть освобождены от "невыносимого бремени долгов прошлого".

"Это уникальное решение уникальной и неприятной ситуации. Эти заемщики потеряли свою недвижимость и после этого еще остались в долгу, который они не в состоянии погасить. В списании этих задолженностей нет победителей, только соглашение проигравших", - сказал Казакс.