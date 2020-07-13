В Риге кг картофеля стоит 0,51 евро, в Таллинне - 0,25 евро. О ценах на продукты в Балтии

Килограмм картофеля в Риге в июне стоил в среднем 0,51 евро, тогда как в Вильнюсе - 0,29 евро, а в Таллинне - 0,25 евро.

В Риге также была самая дорогая морковь - 0,7 евро за килограмм. В Таллинне она стоила 0,67 евро, в Вильнюсе - 0,53 евро за килограмм.

В то же время в магазинах Риги можно было купить самые дешевые местные огурцы и помидоры, шампиньоны, импортную клубнику, сливу и бройлеров.

"Цены на продукты отличаются, потому что отличается качество товаров и ассортимент.

Местные помидоры в июне можно было купить во всех четырех включенных в мониторинг торговых сетях Латвии, тогда как в соседних странах - только в одной или двух. И цена этих помидоров в Латвии была значительно ниже", - отмечает руководитель центра Ингуна Гулбе.

В свою очередь, местная клубника в латвийских сетях в июне не продавалась, а в Литве и Эстонии была доступна только в одной сети в каждой стране, что не характерно для этого месяца. Это связано с обширным поступлением на рынок импортной клубники, например, в Таллинне импортную клубнику можно было купить по 1,99 евро за килограмм.

Также центр сообщает, что в течение года цены на ряд продуктов в Латвии существенно снизились: например, свекла год назад стоила 0,72 евро за килограмм, а в этом году - 0,28 евро, репчатый лук подешевел с 1,14 евро до 0,56 евро за килограмм, сливочное масло - с 9,45 евро до 7,38 евро за килограмм.

В то же время из-за пандемии Covid-19 в этом году значительно подорожал чеснок - год назад его цена составляла в среднем 2,82 евро за килограмм, а в этом году - 4,89 евро за килограмм.

В мониторинг включено более 40 продуктов питания.

Средняя цена на свинину в Латвии в мае по сравнению с апрелем упала на 19,8%, составив 152,2 евро за 100 килограммов, свидетельствуют данные департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия.

Цена на свинину за месяц упала на 19,8%

В течение года цена на свинину снизилась на 18,8%. В Литве стоимость свинины в мае 2020 года была на 4,6% ниже, чем в апреле, и составляла 149,5 евро за 100 килограммов. В Эстонии цена на свинину за месяц выросла на 8,3% - до 169,9 евро за 100 килограммов.

Средняя цена на свинину по Европейскому союзу (ЕС) в мае составила 162,3 евро за 100 килограммов, что на 10,2% меньше, чем в апреле. В том числе в Германии в течение месяца стоимость свинины упала на 9,8% - до 170,1 евро за 100 кг, в Польше - на 12,4% (до 152,1 евро за 100 кг), в Дании - на 7,3% (до 180,7 евро за 100 кг).

За год в среднем по ЕС цена на свинину упала на 6%, при этом в Дании она выросла на 9,4%, в Эстонии - на 8,3%, в Литве упала на 18,3%, в Польше - на 14,6%, в Германии - на 6,6%.

Согласно мировым тенденциям, в 2020 году цены на свинину немного вырастут при условии сохранения спроса в Азии, особенно в Китае.