Футбол с Владимиром Ивановым: Конголезский хет-трик, пляски "Даугавпилса" и характер "Валмиеры"

Несмотря на то, что седьмой тур "Вирслиги" из-за переноса матча "Лиепая" - "Спартак" оказался укороченным (эта игра пройдет теперь только в сентябре), все равно его можно считать полноценным из-за событий, которые происходили в Тукумсе, Риге, Даугавпилсе и Елгаве: тут вам и удаление, и нереализованный пенальти и первый хет-трик в сезоне. Так, лидеры первенства РФШ и "Рига" не стали играть с огнем, продлив свои победные серии перед очной дуэлью на этой неделе, порадовал со знаком "плюс" креативный "Даугавпилс", а в Елгаве определилась новая команда, которая поднялась на третью строчку в турнирной таблице ("Валмиера").
Рижская гегемония во всей красе - это очередные победы РФШ и "Риги", которые, видимо, решили уже в первом круге уйти в отрыв от остальных, чтобы в дальнейшем только между собой разыгрывать чемпионский титул. Чтобы, вроде как, другие не мешались под ногами. У команд Виктора Мороза и Олега Кононова пока это великолепно получается. РФШ после победы на стадионе "Даугава" над "Меттой" - 1:0, повторяет свой прошлогодний рекорд - семь побед кряду и с 21 очком по-прежнему единоличный лидер.
🔥 Daugavas stadionā @RFSDaily uzvarai pār @FSMETTA pietika ar vieniem vārtiem. Tos pirmā puslaika vidū guva Žiga Lipuščeks. Noskaties vārtu guvumu! #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/UHRur2mGhi— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 12, 2020
В спину РФШ дышит "Рига" с 18 очками, которая вполне ожидаемо разгромила в гостях "Тукумс" - 5:1. У "Риги" теперь 18 очков и далее расположилась "Валмиера" с 11 баллами, вот и считайте...
Что касается самого богатого на голы матча "Тукумс" - "Рига", то гости вышли на игру в заметно обновленном составе, но, как уже упоминалось неоднократно, у чемпиона Латвии очень длинная скамейка запасных и, замечу, очень качественная.
Это вам не юрмальский "Спартак", который в такой же ситуации умудрился подарить очки дебютанту "Вирслиги", сыграв вничью. В этот раз на повторение чуда неопытным хозяевам поля рассчитывать не приходилось.
Сама игра стала обыкновенным мастер-классом, где запевалой был Куле Мбомбо. Да-да, первый в нынешнем сезоне хет-трик в "Вирслиге" оказался конголезским. Эти два результата, разумеется, стали вполне логичными, и еще на один шаг приблизили нас к главной игре первого круга - уже 17 июля на стадионе "Аркадия" РФШ будет принимать "Ригу". Так что эти два матча в какой-то степени можно назвать затишьем перед бурей и генеральной репетицией перед ожидаемой игрой с приставкой "супер".
⚽️⏯️ VIDEO: Piektā @RigaFC_Official uzvara šajā @FutbolaVirsliga sezonā izcīnīta izbraukumā pret @FKTUKUMS. Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 12, 2020
⚽️⚽️⚽️ Mbombo 3', 34', 56'
⚽️⚽️ Steniu 69', 79'
⚽️ Vītolnieks 62'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/96y7zDwH8m
То, что в Даугавпилсе в 7-м туре были все основания лицезреть фейерверк - прогноз твердый. И он оправдался полностью, то есть на все сто. И не только потому, что "Даугавпилс" и "Вентспилс" подарили болельщикам четыре забитых мяча и много эмоций на поле. Дело в другом - в хозяевах поля, которые по праву являются главным открытием первого круга. А точнее - сама игра команды Александра Горшкова.
Уже в предыдущих матчах двинчане заставили понервничать грандов "Вирслиги", и "Риге", и РФШ показав зубы. С "Вентспилсом" клуб из Латгале был и вовсе суров - победа со счетом 3:1.
Что мы имеем в сухом остатке этого матча? На одной чаше весов три забитых мяча, пусть один из них довольно курьезный, неуверенная игра голкипера гостей, и сам почерк "Даугавпилса", что подразумевает в данной ситуации только одно - Горшков явно переиграл своего вентспилсского коллегу Виорела Фрунзу. На другой чаше весов - нереализованный пенальти, красная карточка и, как следствие, серия из двух поражений кряду. Все это и предопределило итог матча, за которым, кстати, наблюдала приличная аудитория. Во всяком случае интерес к игре "Даугавпилса" заметно возрос. Болельщика, как известно, не обманешь.
🔥 @BFC_Daugavpils turpina demonstrēt lielisku futbolu! Noskaties vārtu guvumu video.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 13, 2020
⚽ Kovaļovs 21' ⚽ Makeev 58' ⚽ Nagamatsu 79' - ⚽ Idowu 41' (savos)#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/ApuHcGGLGY
И тут еще раз хочу высказать комплимент российскому специалисту Александру Горшкову, игра команды при котором заметно преобразилась: яркая, динамичная, креативная и результативная - она не может не нравится местному болельщику. Вот и в игре с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата "Даугавпилс" не стушевался. И не сник даже после того, как очередной нигериец поразил собственные ворота (в одном из предыдущих матчей напортачил Джошуа Окпудже, сейчас - Давид Идову).
Исход встречи был предопределен не тогда, когда на 81-й минуте "желто-синие" остались в меньшинстве после того, как красная карточка вполне справедливо была показана вышедшему на замену Даниилу Улимбашеву. А в самом начале второго тайма, когда с интервалом в 11 минут Каспар Сварупс сначала не смог переиграть голкипера "Даугавпилса" с 11-метровой отметки, а затем российский легионер хозяев поля Кирилл Макеев "положил за шиворот" вратарю соперника (в этом эпизоде он явно намеревался сделать навесную передачу, но получился курьезный гол).
Концовка получилась боевой и, замечу, у "Даугавпилса" было даже больше возможностей забить еще один мяч, чем у "Вентспилса" спасти игру.
Почему так все случилось? У "Вентспилса" наступил кризис, и это очевидно: команда словно топчется на месте. А еще очень много технического брака, слабая реализация и неуверенная игра в своей штрафной площади. В отчетном поединке явно бросалось в глаза, насколько "Даугавпилс" мобильнее, быстрее, насколько грамотно он применяет прессинг и молниеносно переходит от обороны к атаке на фоне более неповоротливого оппонента.
Такое ощущение, что Горшков отлично подготовился к этому матчу и просчитал все до мелочей. Он оказался хитрее своего коллеги, прежде всего, тактически.
В данном контексте такая победа "Даугавпилса" над "Вентспилсом", а подобного на стадионе "Целтниекс" не случалось аж с 2012 года (ровно восемь лет назад это сделала даугавпилсская "Даугава" в своем золотом сезоне), выглядит вполне закономерной. Помилуйте, тут и не пахнет сенсацией! Сенсация разве что в том, как заиграли ветераны команды 37-летний Валерий Афанасьев или 31-летний Андрей Ковалев (именно он открыл счет на 22-й минуте). В отношении первого из них точно можно говорить про вторую молодость.
"Даугавпилс" идет по восходящей, демонстрирует в июле свои сумасшедшие "футбольные пляски", а вот "Вентспилс" из-за своих последних неудач упускает возможность составить компанию столичным клубам наверху, медленно погружаясь в трясину середины турнирной таблицы.
В Елгаве решался тоже один немаловажный вопрос - кто же в случае осечки "Вентспилса", что и произошло, взберется на третью позицию. Этим смельчаком оказалась "Валмиера", которая в очередной раз доказала, что с характером у нее все в порядке.
Уже в который раз в отношении подопечных Тамаза Пертии приходится применять определение волевой или что-то подобное (вспоминаем матчи "Валмиеры" с "Вентспилсом" на выезде и "Спартаком" дома, в которых она также благополучно отыгрывалась). Вот и в Елгаве гости уступали 0:1 вплоть до перерыва. Но удачные замены грузинского тренера и точные удары Эрика Пунцулса и Арокодаре кардинально изменили ситуацию на поле.
🔥 @fkjelgava pirmā guva lieliskus vārtus, taču ar to nepietika. @valmierafc mājās atgriežas ar trim punktiem.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 13, 2020
⚽ Zakharkiv 21' (Jel)
⚽ Punculs 45' (Val)
⚽ Arokodare 48' (Val) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/2C5OSBMqLq
Победа 2:1 позволила "Валмиере" подняться этажом выше на уровень топ-3, с 11 очками оставив позади себя "Вентспилс" (10 очков), "Елгаву" (клуб Олега Кубарева потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах) и "Даугавпилс" (по 9 баллов), а также отдыхавший "Спартак" (8 очков).
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!