Футбол с Владимиром Ивановым: Конголезский хет-трик, пляски "Даугавпилса" и характер "Валмиеры"

И тут еще раз хочу высказать комплимент российскому специалисту Александру Горшкову, игра команды при котором заметно преобразилась: яркая, динамичная, креативная и результативная - она не может не нравится местному болельщику. Вот и в игре с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата "Даугавпилс" не стушевался. И не сник даже после того, как очередной нигериец поразил собственные ворота (в одном из предыдущих матчей напортачил Джошуа Окпудже, сейчас - Давид Идову).

Исход встречи был предопределен не тогда, когда на 81-й минуте "желто-синие" остались в меньшинстве после того, как красная карточка вполне справедливо была показана вышедшему на замену Даниилу Улимбашеву. А в самом начале второго тайма, когда с интервалом в 11 минут Каспар Сварупс сначала не смог переиграть голкипера "Даугавпилса" с 11-метровой отметки, а затем российский легионер хозяев поля Кирилл Макеев "положил за шиворот" вратарю соперника (в этом эпизоде он явно намеревался сделать навесную передачу, но получился курьезный гол).

Концовка получилась боевой и, замечу, у "Даугавпилса" было даже больше возможностей забить еще один мяч, чем у "Вентспилса" спасти игру.

Почему так все случилось? У "Вентспилса" наступил кризис, и это очевидно: команда словно топчется на месте. А еще очень много технического брака, слабая реализация и неуверенная игра в своей штрафной площади. В отчетном поединке явно бросалось в глаза, насколько "Даугавпилс" мобильнее, быстрее, насколько грамотно он применяет прессинг и молниеносно переходит от обороны к атаке на фоне более неповоротливого оппонента.

Такое ощущение, что Горшков отлично подготовился к этому матчу и просчитал все до мелочей. Он оказался хитрее своего коллеги, прежде всего, тактически.

В данном контексте такая победа "Даугавпилса" над "Вентспилсом", а подобного на стадионе "Целтниекс" не случалось аж с 2012 года (ровно восемь лет назад это сделала даугавпилсская "Даугава" в своем золотом сезоне), выглядит вполне закономерной. Помилуйте, тут и не пахнет сенсацией! Сенсация разве что в том, как заиграли ветераны команды 37-летний Валерий Афанасьев или 31-летний Андрей Ковалев (именно он открыл счет на 22-й минуте). В отношении первого из них точно можно говорить про вторую молодость.

"Даугавпилс" идет по восходящей, демонстрирует в июле свои сумасшедшие "футбольные пляски", а вот "Вентспилс" из-за своих последних неудач упускает возможность составить компанию столичным клубам наверху, медленно погружаясь в трясину середины турнирной таблицы.

В Елгаве решался тоже один немаловажный вопрос - кто же в случае осечки "Вентспилса", что и произошло, взберется на третью позицию. Этим смельчаком оказалась "Валмиера", которая в очередной раз доказала, что с характером у нее все в порядке.

Уже в который раз в отношении подопечных Тамаза Пертии приходится применять определение волевой или что-то подобное (вспоминаем матчи "Валмиеры" с "Вентспилсом" на выезде и "Спартаком" дома, в которых она также благополучно отыгрывалась). Вот и в Елгаве гости уступали 0:1 вплоть до перерыва. Но удачные замены грузинского тренера и точные удары Эрика Пунцулса и Арокодаре кардинально изменили ситуацию на поле.

Победа 2:1 позволила "Валмиере" подняться этажом выше на уровень топ-3, с 11 очками оставив позади себя "Вентспилс" (10 очков), "Елгаву" (клуб Олега Кубарева потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах) и "Даугавпилс" (по 9 баллов), а также отдыхавший "Спартак" (8 очков).