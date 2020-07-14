На Японию обрушились ливни: эвакуированы тысячи человек

Спасатели искали двух людей, пропавших, когда вызванные ливнями оползни затронули их дома Хигасе, районе города Хиросима, сообщает Kyodo News.

После того, как в результате ливней из берегов вышла река Гоно, из своих домов были вынуждены эвакуироваться тысячи жителей городов Мисато и Готсу, сообщают местные СМИ.

Национальное метеорологическое управление прогнозирует, что сезонный дождевой фронт принесет во вторник сильные осадки на западе и в центральной части Японии. Жителей предупредили о наводнениях, оползнях, переполненных реках и сильном ветре.

Агентство прогнозирует до 200 миллиметров осадков в токайском регионе и на острове Сикоку.

Напомним, в начале месяца ливни обрушились на юго-запад Японии, а затем достигли и центральной части страны, что привело к эвакуации сотен тысяч человек. Минимум 7 человека погибли, а еще несколько более десяти человек пропали без вести.

Галерея: Последствия ливней в Японии