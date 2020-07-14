На Японию обрушились ливни: эвакуированы тысячи человек

Во вторник на западе Японии в связи сильнейшими ливнями были эвакуированы тысячи человек, пишет dpa.
Спасатели искали двух людей, пропавших, когда вызванные ливнями оползни затронули их дома Хигасе, районе города Хиросима, сообщает Kyodo News.
После того, как в результате ливней из берегов вышла река Гоно, из своих домов были вынуждены эвакуироваться тысячи жителей городов Мисато и Готсу, сообщают местные СМИ.
Национальное метеорологическое управление прогнозирует, что сезонный дождевой фронт принесет во вторник сильные осадки на западе и в центральной части Японии. Жителей предупредили о наводнениях, оползнях, переполненных реках и сильном ветре.
Агентство прогнозирует до 200 миллиметров осадков в токайском регионе и на острове Сикоку.
Напомним, в начале месяца ливни обрушились на юго-запад Японии, а затем достигли и центральной части страны, что привело к эвакуации сотен тысяч человек. Минимум 7 человека погибли, а еще несколько более десяти человек пропали без вести.
Галерея: Последствия ливней в Японии
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