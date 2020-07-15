В Чехии столкнулись поезда: один погибший, десятки раненых

Вечером во вторник, 14 июля, в Чехии у Праги столкнулись поезда - пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд почтовой службы. В результате столкновения один человек погиб, еще несколько десятков получили ранения, сообщает AFP.
По словам министра транспорта Чехии Карела Хавличека, два человека ранены серьезно, а восемь - умеренно.
Всего в больницы увезли 35 человек, большинство из которых получило переломы или ушибы.
Местные СМИ сообщили, что погибший - машинист одного из поездов, причем машинисты обоих поездов в результате столкновения оказались зажатыми в своих кабинах.
Спасательные работы были завершены в течение примерно трех часов. На место происшествия были направлены более десяти машин скорой помощи и два спасательных вертолета.
Столкновение произошло у города Чески-Брод в 30 километрах на восток от Праги. Причина аварии еще не выяснена, но никаких признаков технической ошибки нет, сказал Хавличек.
В пассажирском поезде находились около 200 пассажиров.
Неделю назад два человека погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения региональных поездов на западе Чехии.
Галерея: Столкновение поездов в Чехии
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