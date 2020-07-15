В Чехии столкнулись поезда: один погибший, десятки раненых

По словам министра транспорта Чехии Карела Хавличека, два человека ранены серьезно, а восемь - умеренно.

Всего в больницы увезли 35 человек, большинство из которых получило переломы или ушибы.

Местные СМИ сообщили, что погибший - машинист одного из поездов, причем машинисты обоих поездов в результате столкновения оказались зажатыми в своих кабинах.

Спасательные работы были завершены в течение примерно трех часов. На место происшествия были направлены более десяти машин скорой помощи и два спасательных вертолета.

Столкновение произошло у города Чески-Брод в 30 километрах на восток от Праги. Причина аварии еще не выяснена, но никаких признаков технической ошибки нет, сказал Хавличек.

В пассажирском поезде находились около 200 пассажиров.

Неделю назад два человека погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения региональных поездов на западе Чехии.

Галерея: Столкновение поездов в Чехии