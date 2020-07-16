Лишать ли ВНЖ и визы в случае нарушения самоизоляции? Окончательное решение примут 21 июля

Удаленное заседание Сейма состоится в 10:00. Во вторник могут состоятся по меньшей мере два заседания парламента, чтобы принять законопроект в окончательном чтении. Общее число заседаний будет зависеть от того, нужно ли будет вносить в законопроект какие-то правки и подавать предложения, пояснила Мурниеце.

21 июля парламент примет решение о передаче и других законопроектов для рассмотрения в комиссиях.

Как сообщалось, правительство одобрило поправки, которые позволяют лишать ВНЖ или аннулировать визы тех представителей третьих стран, которые не соблюдают условия самоизоляции.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич уточнил, что перед аннулированием визы или ВНЖ у человека будет право дать объяснения, и каждый случай будет анализироваться индивидуально. Этим займется Управление по делам гражданства и миграции.

Штраф для нарушителей самоизоляции составит до 2000 евро.

Также приостанавливается выдача виз категории D до момента, пока в стране, где живет претендент на визу, заболеваемость Covid-19 не снизится до 16 случаев на 100 000 жителей.