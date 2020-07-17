Главное - не останавливаться и думать шире
Кризис Covid-19 вынудил изменить не только повседневную жизнь людей, но и работу предпринимателей. В проекте портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделилась руководитель предприятия Divendi Дина Осе. Это предприятие из небольшого бизнеса с участием двух человек выросло до такого, что 90% своей продукции - созданных вручную детских костюмов - экспортирует в такие страны, как США, Германия и Бразилия.
Дина Осе рассказывает, что до вызванного Covid-19 кризиса о столь глобальных вещах не думали. Единственное, что вызывало озабоченность - большая часть торговли предприятия ведется на IT-платформе.
"Таким образом, для нас крупнейший кризис, который мог произойти, был бы связан с проблемами в сфере IT. Тогда существовал бы большой риск того, что пропадет наша торговая платформа. Это был крупнейший допустимый сценарий, о котором говорили, но о таких глобальных кризисах - нет, об этом не думали", - сказала Осе.
На вопрос, как кризис Covid-19 коснулся предприятия, она указала, что в первый месяц была большая путаница как для предприятия, так и для всего мира.
"Covid - он был месяц, и после этого все медленно начало оживать. Что касается нас, то мы поняли, что должны быть эластичными и нужно меняться вместе с предложением. В нашем случае было так, что у нас до этого были актуальны карнавалы и другие массовые мероприятия, но в такой момент нужно было переориентироваться на более маленькие домашние мероприятия и предложить товары, которые можно использовать дома", - отметила Осе.
Конечно, в это время не обошлось и без изменений в организации труда. По словам руководителя, в Divendi, как и на ряде других предприятий, поняли, что ничего ужасного не произойдет, если организовать работу удаленно.
"Тогда мы и швеям позволили работать из дома, и сами работаем удаленно. Офисную среду приглушили, но это позитивно, что нет ничего ужасного, если тебя нет на месте эти восемь часов. Большую часть работы можно осуществлять из дома, и в принципе ничего уже не изменится. Позитивно, что технологии позволяют удаленно принимать участие и в различных конференциях из дома. А вместе с этим получается и экономия времени", - отметила Осе.
Предприниматель добавила, что в первый месяц эту "тишину" можно было ощутить и в финансовом плане. Была довольно большая неразбериха и страх за то, что будет дальше.
"Однако здесь важнейшее то, что мы не останавливаемся и продолжаем производить новые продукты. Медленно оживляем свое предприятие и набираем обороты. Пока карнавальные костюмы еще не ожили, так как нет никаких мероприятий. Сейчас мы живем благодаря продуктам, созданным в этот первый месяц - во время неразберихи, когда было падение в обороте. Так мы выживаем", - рассказала глава Divendi.
Говоря о том, что нужно сделать, чтобы преодолеть этот кризис, она отметила, что главное - не останавливаться, использовать этот момент, чтобы понять, что интересует людей.
"В нашем случае изменились интересы клиентов, и тогда мы пошли за ними, попробовали предлагать новые продукты и вещи. Если бы мы остановились и ничего бы не делали, то мы и остались бы на месте, ничего не делая. Поэтому важно развиваться самим, понять, что, несмотря на кризис, что-то надо делать дальше. Нужно пробовать стрелять во все стороны. Если не идет это, то пробуем другое, если и это не идет, то пробуем что-то еще. Мы попробовали, как работает предложение игрушек, мы придумали еще предлагать костюмы для новорожденных, которые можно использовать ежедневно. Нужно пытаться переориентироваться и следовать интересам", - говорит Осе.
Один из наиболее позитивных аспектов, которые она указала - удаленная работа. Руководитель предприятия отмечает, что из этого кризиса можно "перенять" и другие позитивные результаты - например, нужно пытаться работать в других сферах.
"Радостно, что предприятие может работать и в других сферах. Если до этого нашими главными клиентами были дети школьного и детсадовского возраста, то теперь позитивно то, что мы привлекли и детей младенческого возраста. Если год назад не казалось, что это может быть для нас актуально, то теперь кризис дал нам эластичность и понимание того, что мы можем куда больше, и это интересует людей. Ты становишься эластичным, и это круто, что ты не в одной сфере, а существуют возможности работать и в других сферах", - отметила Осе.
Другим предпринимателям в это время она советует "точно не останавливаться и не смотреть на то, что в этот момент может быть сложно, не бояться и пытаться развиваться, создавать новые продукты и вещи. Еще можно посмотреть на то, какие интересы актуальны в глобальном плане. Если сейчас нет активных мероприятий, то можем смотреть, что создать такого, что актуально для домашних развлечений. Нужно думать шире, и главное - не останавливаться!"
В рамках проекта говорилось о новой ситуации, которая возникла в связи с кризисом Covid-19, как изменилась работа предпринимателей, каковы потери и дал ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятия. В этом проекте предприниматели делятся опытом и рекомендуют, как действовать, чтобы легче преодолеть кризис, создав таким образом свое предпринимательское искусство, как справиться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - это проект, который покажет, помогли ли механизмы поддержки государства сохранить работников и каковы перспективы будущего. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые в этом кризисе считаются главной "группой риска".
Проект создан в сотрудничестве с банком SEB.
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