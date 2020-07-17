Главное - не останавливаться и думать шире

Дина Осе рассказывает, что до вызванного Covid-19 кризиса о столь глобальных вещах не думали. Единственное, что вызывало озабоченность - большая часть торговли предприятия ведется на IT-платформе.

"Таким образом, для нас крупнейший кризис, который мог произойти, был бы связан с проблемами в сфере IT. Тогда существовал бы большой риск того, что пропадет наша торговая платформа. Это был крупнейший допустимый сценарий, о котором говорили, но о таких глобальных кризисах - нет, об этом не думали", - сказала Осе.

На вопрос, как кризис Covid-19 коснулся предприятия, она указала, что в первый месяц была большая путаница как для предприятия, так и для всего мира.

"Covid - он был месяц, и после этого все медленно начало оживать. Что касается нас, то мы поняли, что должны быть эластичными и нужно меняться вместе с предложением. В нашем случае было так, что у нас до этого были актуальны карнавалы и другие массовые мероприятия, но в такой момент нужно было переориентироваться на более маленькие домашние мероприятия и предложить товары, которые можно использовать дома", - отметила Осе.

Конечно, в это время не обошлось и без изменений в организации труда. По словам руководителя, в Divendi, как и на ряде других предприятий, поняли, что ничего ужасного не произойдет, если организовать работу удаленно.

"Тогда мы и швеям позволили работать из дома, и сами работаем удаленно. Офисную среду приглушили, но это позитивно, что нет ничего ужасного, если тебя нет на месте эти восемь часов. Большую часть работы можно осуществлять из дома, и в принципе ничего уже не изменится. Позитивно, что технологии позволяют удаленно принимать участие и в различных конференциях из дома. А вместе с этим получается и экономия времени", - отметила Осе.

Предприниматель добавила, что в первый месяц эту "тишину" можно было ощутить и в финансовом плане. Была довольно большая неразбериха и страх за то, что будет дальше.

"Однако здесь важнейшее то, что мы не останавливаемся и продолжаем производить новые продукты. Медленно оживляем свое предприятие и набираем обороты. Пока карнавальные костюмы еще не ожили, так как нет никаких мероприятий. Сейчас мы живем благодаря продуктам, созданным в этот первый месяц - во время неразберихи, когда было падение в обороте. Так мы выживаем", - рассказала глава Divendi.

Говоря о том, что нужно сделать, чтобы преодолеть этот кризис, она отметила, что главное - не останавливаться, использовать этот момент, чтобы понять, что интересует людей.