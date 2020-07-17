Пт, 17.07.2020
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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано шесть новых случаев Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки сделано 2189 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 177 885 тестов на Covid-19, заболели 1185 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.

Согласно информации SPKC, трое заразившихся были в контакте с заболевшим, один вернулся из-за границы. По еще двум лицам информация уточняется.

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