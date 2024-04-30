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Силиня: Латвия передаст Украине орудия ПВО и тактические беспилотные системы наблюдения (3)

rus.tvnet.lv/LETA
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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Paula Čurkste/LETA

Правительство во вторник на закрытом заседании одобрило передачу орудий ПВО, тактических беспилотных систем наблюдения и других материально-технических средств из ресурсов Национальных вооруженных сил (НВС) вооруженным силам Украины, сообщила в X премьер-министр Эвика Силиня.

Это поможет улучшить противовоздушную оборону и разведывательные возможности Украины, отметила премьер.

Латвия выделяет на военную помощь Украине 0,25% валового внутреннего продукта в год и продолжит поддерживать ее и на двусторонней основе, и вместе с союзниками, отметила Силиня.

Как сообщалось, в прошлом году Латвия передала Украине вертолеты, пулеметы, беспилотные аппараты, самоходные гаубицы и другое вооружение.

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