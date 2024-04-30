На этой неделе начнется прием заявок школьников на работу во время летних каникул

В этом году финансирование программы летнего трудоустройства школьников составляет 4,36 млн евро, и эта сумма предусмотрена для оплаты работы 10 376 подростков.

Как отметила заместитель директора департамента мероприятий занятости NVA Винета Леончика, программа летней занятости является прекрасной возможностью для школьников получить опыт работы и развить практические навыки. Она поможет школьникам на практике познакомиться с рабочей средой и трудовыми отношениями, а также более сознательно планировать свою будущую карьеру. Кроме того, работа во время летних каникул способствует самостоятельности и раскрытию своего потенциала, отметила представитель NVA.

Программа летнего трудоустройства школьников продлится с 1 июня до 31 августа. Участвовать в ней могут школьники в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), получающие образование в учреждениях общего, специального или профессионального образования.

Продолжительность занятости школьника в рамках программы может составить от двух недель до двух месяцев. Месячная зарплата школьника за полное рабочее время будет не ниже установленной в стране минимальной зарплаты - 700 евро до уплаты налогов. На софинансируемых государством рабочих местах смогут работать и дети украинских беженцев.

Учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет смогут работать не более 7 часов в день и не более 35 часов в неделю, а учащиеся в возрасте от 18 до 20 лет - до 8 часов в день и до 40 часов в неделю. Школьников нельзя принимать на работу, связанную с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственности и развития.

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