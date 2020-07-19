Минфин до конца июля обобщит предложения к новому плану борьбы с теневой экономикой

В настоящее время действует утвержденный в 2016 году план, рассчитанный на период до 2020 года. Новый план находится в стадии разработки и будет охватывать период с 2021 по 2025 год.
Правительство предположительно рассмотрит этот план во втором полугодии. Ранее на программу государственных исследований "Уменьшение теневой экономики для устойчивого развития государства" решено было выделить 251 тыс. евро.
Действующий сейчас план включает такие отрасли, как строительство и транспорт, торговля и сфера услуг.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!