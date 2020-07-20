Фото ⟩ Свадебное платье принцессы Беатрис из гардероба самой Елизаветы II

Букингемский дворец в своем сообщении для СМИ заявил, что платье Беатрис - из шкафа самой королевы!

Принцесса вышла замуж в винтажном платье от дизайнера Нормана Хартнелла. Платье оттенка слоновой кости Беатрис немного переделала на свой вкус: она добавила образу пышные рукава из органзы. Елизавета II дала внучке и тиару Марии Текской, в которой сама выходила замуж.

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Напомним, Поздравить внучку пришли 94-летняя королева Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп, для которых это стало первой семейной встречей за четыре месяца самоизоляции.

Девятый человек в порядке престолонаследования британской короны, 31-летняя принцесса Беатрис Элизабет Мэри может прибавить себе еще один титул - графиня Мапелли-Моцци. Семейство супруга Беатрис стало графским в 1913 году, хотя в современной Италии титул не имеет веса. Зато у нового члена королевской семьи Великобритании есть Banda - так называется основанная Эдоардо Алессандро Мапелли-Моцци в 2006 году девелоперская компания.

Будущие муж и жена познакомились еще в детстве. Как пишет The Telegraph, этому способствовал отчим жениха Кристофер Шейл, консервативный бизнесмен из окружения экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона. Два года назад Эдоардо расстался со своей американской невестой, архитектором Дэрой Хуанг, и сошелся с Беатрис. Помолвка принцессы и девелопера состоялась в сентябре прошлого года.