В Видземе несовершеннолетний водитель мчался со скоростью 192 км/ч

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В пятницу, 10 июля, около 16:30 в поле зрения полиции попал некий автомобиль Mercedes Benz, водитель которого ехал по автодороге Гулбене - Балви с очень большой скоростью.

Видео: Несовершеннолетний водитель мчится со скоростью 192 км/ч

Васкане отметила, что водитель транспортного средства превысил разрешенную скорость более, чем на 95 километров в час - в месте, где разрешено передвигаться со скоростью 90 километров в час, водитель мчался со скоростью 192 километра в час.

Во время проверки водителя было установлено, что за рулем Mercedes Benz находился подросток 2003-го года рождения, у которого нет водительских прав.

Полиция начала два административных процесса - как за управление транспортным средством без соответствующих водительских прав, так и за превышение допустимой максимальной скорости более, чем на 60 километров в час.