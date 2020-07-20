Вт, 21.07.2020
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Под Мадоной ликвидированы две фермы марихуаны

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Госполиции удалось ликвидировать две фермы по выращиванию марихуаны под Мадоной. По подозрению в совершении уголовного преступления задержаны три человека. Об этом агентству LETA сообщила представитель Видземского управления Госполиции Зане Васкане.

Васкане указала, что 7 июля полиция обнаружила две фермы по выращиванию марихуаны - под Мадоной и в Вестиенской волости.

В результате обыска были изъяты 15 "марихуаноподобных растений". Также были изъяты 110 граммов частично высушенной марихуаны и 7,57 грамма высушенной марихуаны.

По одному из адресов были изъяты 14 высушенных растений, состав и вес которых будут установлены экспертизой. Один человек был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления.

Продолжая работу, связанную с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, 8 июля в неуказанном месте Госполиция также обнаружила марихуану, которая хранилась в целях дальнейшей реализации. Всего было изъято 58,44 граммов. Там по подозрению в преступной деятельности были арестованы два человека.

Полиция продолжает расследование. 

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