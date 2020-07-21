Четыре дня переговоров: на саммите ЕС договорились о создании фонда восстановления экономики

Достигнутый компромисс предусматривает вложение в фонд восстановления экономики 750 млрд евро, а на следующий многолетний бюджет ЕС планируется выделить более 1,074 трлн евро, сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

На достижение компромисса потребовалось четыре дня, вместо запланированных двух.

Пакет мер предусматривает беспрецедентную сумму займов, которые ЕС будет брать совместно. Категорически против таких общих задолженностей десятилетиями выступала Германия.

Это соглашение является особенно значительным успехом для президента Франции Эмманюэля Макрона, который победил на выборах в 2017 году, пообещав укрепить ЕС, но до сих пор не мог преодолеть сопротивление со стороны скептично настроенных государств-членов союза.

Макрон объявил, что это "исторический день" для ЕС.

В результате достигнутого соглашения государства-члены ЕС, наиболее сильно пострадавшие от пандемии, смогут получить миллиарды евро на восстановление своей экономики, за что особенно активно выступали Испания и Италия, которые и так имеют существенные задолженности.

Этому, в свою очередь, категорически противостояли так называемые "бережливые" государства-члены ЕС под предводительством Нидерландов, которые считают, что такая программа экономического стимулирования не является необходимой. Они не были согласны финансировать южные страны, которые, по их мнению, слишком беспечно относятся к своим тратам.

В результате был достигнут компромисс, которые предусматривает, что из средств фонда восстановления экономики 390 млрд евро будут выделены государствам как гранты, а остальные 360 млрд - как займы.

Между тем, в обмен на некоторые уступки "бережливые страны" получат значительные скидки на свои взносы в бюджет ЕС.

Кроме того, государства-члены, которые будут получать средства из фонда экономического восстановления, не смогут расходовать их по своему усмотрению. Эти средства придется потратить на расходы, соответствующие приоритетам ЕС, включая непопулярные реформы и смягчение последствий изменения климата.

Ответственность за распределение средств будет нести Европейская комиссия.

Реализация соглашения по-прежнему требует согласования технических деталей и должна быть утверждена Европейским парламентом.

Голосование по этому вопросу в Европарламенте может состояться уже в четверг.