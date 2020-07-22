Штейнбука о выделенных Латвии миллиардах: задача - повысить благосостояние населения

Хотя в Национальном плане развития есть направления по использованию выделенных Латвии 10,5 млрд евро, говорить о конкретных проектах пока рано, заявила на Латвийском радио председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.
Она выразила удовлетворение тем, что ЕС удалось договориться по очень сложному многолетнему бюджету. "Я горжусь тем, что наш премьер участвовал в поиске компромиссов", - сказала Штейнбука.
Главное, что Латвии удалось договориться об очень большой сумме - фактически в течение семи лет она получит еще один годовой бюджет.
Основная задача в том, чтобы мудро использовать эти деньги, повышая благосостояние населения.
Штейнбука считает, что Латвии нужно избегать слишком дорогих и неэффективных проектов, и абсолютно необходимо знакомить с этими проектами общественность.
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