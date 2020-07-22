Штейнбука о выделенных Латвии миллиардах: задача - повысить благосостояние населения

Она выразила удовлетворение тем, что ЕС удалось договориться по очень сложному многолетнему бюджету. "Я горжусь тем, что наш премьер участвовал в поиске компромиссов", - сказала Штейнбука.

Главное, что Латвии удалось договориться об очень большой сумме - фактически в течение семи лет она получит еще один годовой бюджет.

Основная задача в том, чтобы мудро использовать эти деньги, повышая благосостояние населения.

Штейнбука считает, что Латвии нужно избегать слишком дорогих и неэффективных проектов, и абсолютно необходимо знакомить с этими проектами общественность.