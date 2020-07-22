Названа компания, которая за 88 млн евро выполнит строительные работы в больнице Страдиня

Строительные работы второй очереди в корпусе А Клинической университетской больницы им. Страдиньша за 88 364 300 евро без PVN выполнит SIA "Velve", сообщил член правления больницы Янис Комисарс.
По его словам, закупка проводилась в два этапа - сначала была проведена квалификационная проверка претендентов, а потом - переговоры с ними о содержании и стоимости поданного предложения.
О закупке было объявлено в апреле прошлого года, а 11 ноября комиссия приняла решение о результатах первого этапа.
По словам Комисарса, во второй этап прошли девять претендентов, среди которых были почти все ведущие латвийские строительные компании.
В результате комиссия приняла решение, что наиболее выгодным является предложение SIA "Velve". Комиссия оценивала предложения по трем критериям - цена, время выполнения работ, которое в случае SIA "Velve" составляет 30 месяцев, и срок гарантии на проведенные работы, который в предложении SIA "Velve" составляет пять лет.
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