Линкайтс: Отстаем от "доковидного" уровня, пассажирские перевозки с Россией и Беларусью не возобновлены

"Как в Европе, так и во всем мире по-прежнему чувствуется большая неопределенность. Эпидемиологические показатели меняются как вверх, так и вниз, соответственно меняются и решения стран о транспортных ограничениях", - сказал министр.

Пассажирские перевозки возобновились между странами ЕС, а также в отдельные страны за пределами ЕС, по которым приняты общие решения на уровне ЕС. Однако ситуация меняется, например, 20 июля состоялся последний рейс между Дубровником и Ригой, потому что эпидемиологическая ситуация в Хорватии изменилась.

"С нашими соседями Россией и Беларусью пассажирские перевозки вообще не возобновлены, соответственно, нет и международных железнодорожных перевозок, кроме одного маршрута в Валгу", - сказал министр.

По его словам, с грузоперевозками с точки зрения ограничений проблем нет, но во многих странах изменился спрос на конкретные виды продукции, поэтому объемы грузоперевозок меньше, чем раньше.