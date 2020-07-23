Несмотря на ликвидацию во Франции, компания Eurolines продолжит работать в странах Балтии

Он пояснил, что Eurolines - не единая компания, а организация с базой в Брюсселе. В нескольких странах есть не связанные между собой компании, которые работают под этим брендом. В Литве это компания Kautra, которая обеспечивает услуги и в Латвии.

По словам Павлова, у балтийской Eurolines есть право на использование бренда.

Как сообщило агентство AFP, французская автобусная транспортная компания Eurolines прекратит работу в пятницу, 24 июля, и будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет. Компания была выкуплена немецким автобусным перевозчиком Flixbus в апреле 2019 года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение сильно пошатнулось.