Пт, 24.07.2020
Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность. Владимир Зеленский, президент Украины

Несмотря на ликвидацию во Франции, компания Eurolines продолжит работать в странах Балтии

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Решение французского суда ликвидировать компанию автобусных перевозок Eurolines никак не влияет на работу перевозчика Eurolines в странах Балтии, рассказал руководитель Eurolines в Балтии Эдмунд Павлов.

Он пояснил, что Eurolines - не единая компания, а организация с базой в Брюсселе. В нескольких странах есть не связанные между собой компании, которые работают под этим брендом. В Литве это компания Kautra, которая обеспечивает услуги и в Латвии.

По словам Павлова, у балтийской Eurolines есть право на использование бренда.

Как сообщило агентство AFP, французская автобусная транспортная компания Eurolines прекратит работу в пятницу, 24 июля, и будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет. Компания была выкуплена немецким автобусным перевозчиком Flixbus в апреле 2019 года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение сильно пошатнулось.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ