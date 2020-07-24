Краткий курс боевого искусства тай-чи для предпринимателей во время Covid-19

Кризис Covid-19 уже преодолен?

"Хотя у SIXT и других компаний появляются позитивные финансовые показатели, которые, похоже, указывают на то, что первая волна кризиса преодолена, все еще нет стабильных признаков его полного преодоления. Пока рано говорить о возвращении прежних объемов", - делает вывод Арнис Яудземс.

"С точки зрения бизнеса первое, что обязательно нужно привести в порядок, это денежный поток. Как в мире, так и в Латвии больше всего пострадали компании с беспорядочным денежным потоком. Компании со стабильным положительным денежным потоком могут использовать сложившуюся ситуацию для увеличения объема своего бизнеса - для разработки новых услуг, даже для выкупа бизнеса конкурентов", - отметил Яудземс.

"Например, до этого SIXT постепенно вышел на крупнейший в мире рынок проката автомобилей - США, поскольку было очень сложно открыть новые офисы проката в аэропортах - количество мест там ограничено. В результате кризиса Covid-19 в отношении двух действующих там компаний по прокату автомобилей был начат процесс правовой защиты, что позволило SIXT приобрести десять офисов проката, в том числе во всех аэропортах Нью-Йорка. Это даст SIXT возможность увеличить продажи в США в пять раз, достигнув 10% доли рынка", - рассказывает глава компании в странах Балтии.

Какие будут рекомендации SIXT для других компаний?

"В основе - четкий план действий, который понимает вся команда. Особое внимание следует уделить четкой, понятной формулировке задач и целей, например, что конкретно должен делать каждый сотрудник для улучшения денежного потока - звонить ли клиенту, чтобы напомнить ему о необходимости оплатить счет, или быстрее завершать сделки. Пытаясь обеспечить положительный денежный поток, не следует забывать, что его нельзя связывать со сценариями "давайте не оплатим кому-то счета". В основе всего должен быть четкий план действий по улучшению финансового потока", - советует Арнис Яудземс.

"Также стоит рассмотреть возможность сдачи вещей в аренду без долгосрочных обязательств, максимально оптимизировать функции и операционные процессы компании, инвестировать в IТ-решения, которые значительно улучшают скорость работы, качество и помогают справиться с большой рабочей нагрузкой при минимальных человеческих ресурсах, "перенести" физический магазин в интернет-среду. После окончания кризиса, когда бизнес возобновит рост, стоит вспомнить про всем известную вещь - надо накопить определенную сумму денег на непредвиденные ситуации. Очень радует, что большинство латвийских компаний ищут решения для выхода из сложившейся ситуации, а не жалуются, что все плохо. Многие в рекордные сроки открыли торговую платформу в интернете, предоставляют услуги доставки не только в Риге, но и по всей Латвии. Клиенты, безусловно, будут продолжать пользоваться этими услугами, даже когда вирус будет побежден. Хотя это время трудное для всех нас и полно новых, неизвестных испытаний, я лично положительно оцениваю этот жизненный опыт", - заключает Яудземс.

*Основная идея боевого искусства тай-чи (возникшего в Китае) - не сопротивляться и избегать ударов, а во время боя сосредоточить энергию в определенном месте на теле, чтобы контролировать энергию и баланс.

В рамках проекта "Искусство предпринимательства" мы рассказываем о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности компаний. Предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, чтобы справиться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.

Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.