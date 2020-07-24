Краткий курс боевого искусства тай-чи для предпринимателей во время Covid-19
Кризис Covid-19 заставил изменить не только повседневную жизнь людей, но и работу предпринимателей. В рамках проекта TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть кризис, поделился глава компании по аренде и лизингу полного обслуживания автомобилей SIXT в странах Балтии Арнис Яудземс.
"До того как Covid-19 захватил мир, ни один эксперт не прогнозировал такого масштабного кризиса. Однако прошлогодние экономические показатели своевременно предупредили предпринимателей о том, что в 2020 году может начаться экономический спад. Об этом свидетельствовали различные макроэкономические показатели, но никто не ожидал, что основной причиной экономического кризиса станет вирус Covid-19", - Арнис Яудземс с удовольствием делится своим опытом и знаниями, приобретенными в период кризиса.
"В рамках управления рисками наша компания уже год назад разработала ряд сценариев на случай экономического спада, все же SIXT не мог предсказать масштаб и специфику нового кризиса. Когда началась пандемия, мы должны были реагировать намного быстрее, чем планировали ранее. Это еще раз подтверждает основной закон предпринимательства - всегда надо быть готовым к любому повороту в жизни, и полезно своевременно разработать планы действий, которые позволят принимать стратегически более правильные решения даже в непредвиденной ситуации", - рассказывает предприниматель.
Поставщики услуг краткосрочной аренды автомобилей в основном работают в сегменте бизнеса, который непосредственно связан с туризмом. "Сломанный стоп-кран" Covid-19 для путешествий вызвал резкое падение оборота в сфере туризма.
Как это повлияло на SIXT?
"В прошлом году общий оборот группы компаний SIXT в странах Балтии составил 30 миллионов евро. 80% оборота обеспечил долгосрочный прокат автомобилей, 20% - краткосрочный прокат автомобилей. Наибольший вклад в краткосрочную аренду автомобилей SIXT внес туристический сегмент - клиенты, прибывшие в аэропорты стран Балтии. Весной 2020 года, с началом победного марша Covid-19, Рижский аэропорт был практически закрыт на два месяца как для наших клиентов, так и для предоставления услуг - то есть для дохода ", - говорит Арнис Яудземс.
"Не стать ситуации безнадежной помогли работа, проделанная в предыдущие годы, местные клиенты и молниеносная переориентация бизнеса, быстрое принятие решений и решительные действия - в сотрудничестве с партнерами мы сократили парк краткосрочной аренды. Поэтому серьезное влияние Covid-19 в сегменте краткосрочной аренды автомобилей SIXT только замедлило общий оборот - в первой половине 2020 года общий оборот увеличился на 5%, и концерн сохранил стабильный денежный поток", - объясняет предприниматель.
Как влияние кризиса Covid-19 изменило деятельность компании?
"Организация нашей работы стала эффективнее",- резюмирует Яудземс.
"Во время кризиса мы начали интенсивно использовать уже давно всем известные вещи - онлайн-собрания, работу из дома. Чтобы арендованные у SIXT автомобили наших клиентов были максимально безопасными, приоритетом номер один была их чистка. Мы всегда уделяли пристальное внимание чистоте автомобилей, а кризис Covid-19 заставил это делать еще усерднее", - отмечает Арнис Яудземс.
Как Covid-19 повлиял на финансовое положение компании?
"В первом полугодии 2020 года, глядя на всю группу компаний SIXT в странах Балтии и сравнивая с первыми шестью месяцами прошлого года, оборот увеличился. Сегмент бизнеса, на который напрямую влияют туризм и деятельность аэропортов, постепенно восстанавливается. Заключаются контракты с новыми клиентами на долгосрочную аренду автомобиля или лизинг полного обслуживания. Денежный поток стабильный, доход есть, клиенты оплачивают счета вовремя, жизнь и бизнес продолжаются. Несмотря на то, что мы планируем завершить этот год с прибылью, мы не можем ожидать, что она превысит прошлогодний уровень - "замедление" индустрии туризма, фактически даже несколько месяцев простоя, внесло свои коррективы. Оптимизм и энергию дает осознание того, что мы финансово стабильны и продолжаем двигаться вперед", - сказал Яудземс.
Кризис Covid-19 уже преодолен?
"Хотя у SIXT и других компаний появляются позитивные финансовые показатели, которые, похоже, указывают на то, что первая волна кризиса преодолена, все еще нет стабильных признаков его полного преодоления. Пока рано говорить о возвращении прежних объемов", - делает вывод Арнис Яудземс.
"С точки зрения бизнеса первое, что обязательно нужно привести в порядок, это денежный поток. Как в мире, так и в Латвии больше всего пострадали компании с беспорядочным денежным потоком. Компании со стабильным положительным денежным потоком могут использовать сложившуюся ситуацию для увеличения объема своего бизнеса - для разработки новых услуг, даже для выкупа бизнеса конкурентов", - отметил Яудземс.
"Например, до этого SIXT постепенно вышел на крупнейший в мире рынок проката автомобилей - США, поскольку было очень сложно открыть новые офисы проката в аэропортах - количество мест там ограничено. В результате кризиса Covid-19 в отношении двух действующих там компаний по прокату автомобилей был начат процесс правовой защиты, что позволило SIXT приобрести десять офисов проката, в том числе во всех аэропортах Нью-Йорка. Это даст SIXT возможность увеличить продажи в США в пять раз, достигнув 10% доли рынка", - рассказывает глава компании в странах Балтии.
Какие будут рекомендации SIXT для других компаний?
"В основе - четкий план действий, который понимает вся команда. Особое внимание следует уделить четкой, понятной формулировке задач и целей, например, что конкретно должен делать каждый сотрудник для улучшения денежного потока - звонить ли клиенту, чтобы напомнить ему о необходимости оплатить счет, или быстрее завершать сделки. Пытаясь обеспечить положительный денежный поток, не следует забывать, что его нельзя связывать со сценариями "давайте не оплатим кому-то счета". В основе всего должен быть четкий план действий по улучшению финансового потока", - советует Арнис Яудземс.
"Также стоит рассмотреть возможность сдачи вещей в аренду без долгосрочных обязательств, максимально оптимизировать функции и операционные процессы компании, инвестировать в IТ-решения, которые значительно улучшают скорость работы, качество и помогают справиться с большой рабочей нагрузкой при минимальных человеческих ресурсах, "перенести" физический магазин в интернет-среду. После окончания кризиса, когда бизнес возобновит рост, стоит вспомнить про всем известную вещь - надо накопить определенную сумму денег на непредвиденные ситуации. Очень радует, что большинство латвийских компаний ищут решения для выхода из сложившейся ситуации, а не жалуются, что все плохо. Многие в рекордные сроки открыли торговую платформу в интернете, предоставляют услуги доставки не только в Риге, но и по всей Латвии. Клиенты, безусловно, будут продолжать пользоваться этими услугами, даже когда вирус будет побежден. Хотя это время трудное для всех нас и полно новых, неизвестных испытаний, я лично положительно оцениваю этот жизненный опыт", - заключает Яудземс.
*Основная идея боевого искусства тай-чи (возникшего в Китае) - не сопротивляться и избегать ударов, а во время боя сосредоточить энергию в определенном месте на теле, чтобы контролировать энергию и баланс.
В рамках проекта "Искусство предпринимательства" мы рассказываем о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности компаний. Предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, чтобы справиться со сложной ситуацией.
"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.
Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.
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