Forum Cinemas больше не явный лидер рынка. Все из-за появление Apollo Kino

Ранее сообщалось о том, что в 2012 году Совет по конкуренции оштрафовал Forum Cinemas на 30 993 лата (44 100 евро) за злоупотребление доминирующим положением для получения конкурентного преимущества на рынке распространения кинофильмов.

В опубликованном на этой неделе обзоре рынка распространения кинофильмов Совет по конкуренции указывает, что условия конкуренции на рынке с 2012 года изменились, и Forum Cinemas больше не является явным лидером рынка, так как на латвийский рынок в 2019 году вышел новый кинотеатр - Apollo Kino, который уже стал сравнительно сильным конкурентом других рижских кинотеатров.

"На рынке происходят изменения. Multikino прекратил свою деятельность в Латвии. Публично доступная информация указывает на то, что права аренды достанутся кинотеатру Apollo, который можно считать значительным конкурентом Forum Cinemas. Следовательно, это может повлиять на структуру конкуренции, уменьшив власть Forum Cinemas на рынке", - отмечает Совет по конкуренции.

Forum Cinemas принадлежит финской группе "Finnkino Group", входящей в крупнейшую американскую сеть кинотеатров AMC. Большая часть акций AMC принадлежит китайской инвестиционной компании Wanda Group.

В свою очередь Apollo Kino является одной из латвийских дочерних компаний эстонского предприятия Apollo Group. Apollo Kino - крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров с девятью кинотеатрами в Таллине, Пярну, Тарту, Нарве и Сааремаа (Эстония), Паневежисе (Литва) и Риге.

Контрольный пакет акций Apollo Group принадлежит холдинговой компании эстонского бизнесмена Маргуса Линнамяэ UP Invest.